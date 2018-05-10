HABER

Etiyopya'daki etnik çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

Gedeo ve Guji etnik grupları arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 200 bin kişi yerinden oldu

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın güneyindeki iki eyaletin sınırında yaşanan etnik çatışmalar sebebiyle en az 200 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Oromiya eyaletindeki Guji ve Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları eyaletindeki Gedeo bölgelerinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmaların, en az 200 bin kişinin yerinden olmasına yol açtığı belirtildi.

Nisan ayında başlayan etnik çatışmalarda can ve mal kayıplarının da yaşandığına işaret edilen açıklamada, Etiyopya hükümetinin bölgeye acil yardım malzemeleri gönderdiğini ancak evsiz kalanlar için yardım ihtiyacının sürdüğü kaydedildi.

İki grup arasında önceki yıllarda çatışmalar yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya etnik çatışma

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.