Etiyopya'daki etnik çatışmalar

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın güneyindeki iki eyaletin sınırında yaşanan etnik çatışmalar sebebiyle en az 200 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Oromiya eyaletindeki Guji ve Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları eyaletindeki Gedeo bölgelerinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmaların, en az 200 bin kişinin yerinden olmasına yol açtığı belirtildi.

Nisan ayında başlayan etnik çatışmalarda can ve mal kayıplarının da yaşandığına işaret edilen açıklamada, Etiyopya hükümetinin bölgeye acil yardım malzemeleri gönderdiğini ancak evsiz kalanlar için yardım ihtiyacının sürdüğü kaydedildi.

İki grup arasında önceki yıllarda çatışmalar yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

