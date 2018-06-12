Etiyopya'daki Türk temsilciler TİKA iftarında buluştu

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya’da Türk kurum temsilcileri ve Türkiye mezunları için iftar verdi.

Başkent Addis Ababa’da gerçekleştirilen iftara, Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un yanı sıra Türk Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı (AA), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı çalışanları ve Türkiye mezunları katıldı.

TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş, TİKA'nın 2005 yılından bu yana ülkede 200’ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Faaliyetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

TİKA'nın sadece belli günlerde değil, 12 ay boyunca 170 ülkede çalışmalarını sürdüğünü anlatan Yetiş, "Paylaşmak Türk kültürünün bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, TİKA yetkililerinin yarın da Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi iş birliğinde 100 yetim çocuk ve ailesiyle iftarda buluşacakları belirtildi.

