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Etiyopya'dan Eritre ile kalıcı barışı sağlayacak karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:14 | Son Güncelleme

Etiyopya, Eritre ile yaptığı Cezayir Anlaşması'nın kararlarını uygulayacağını açıkladı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Eritre ile yaşadığı sınır anlaşmazlıklarına ve çatışmalara son verecek bir kararı açıklayarak, 2000 yılında imzaladığı Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya koyacağını taahhüt etti.

Ülkenin iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi’nin gerçekleştirdiği yürütme kurulu toplantısında iki ülke halkı arasındaki barışa duyulan ihtiyaca vurgu yapılarak, sınır gerginliğini çözüme kavuşturacak Cezayir Anlaşması maddelerinin uygulamaya konulması kararı alındı.

Toplantıda komşu Eritre’ye herhangi bir şart öne sürmeksizin 2000 yılında alınan kararlar çerçevesinde aynı adımı atma çağrısı yapıldı.

Eritre’nin 1993 yılında Etiyopya’dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yılları arasında meydana gelen savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Cezayir’de Aralık 2000’de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya’nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin ardından iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

Ülkenin yeni başbakanı Abiy Ahmed, nisan ayında mecliste yaptığı ilk konuşmasında, Etiyopya ile aynı dil ve kültürü paylaşan Eritre’ye zeytin dalı uzatarak iki devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye hazır olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir anlaşması Eritre Etiyopya

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