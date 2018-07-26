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Etiyopyalı hasta tedavi için Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki inşaat işçisi Shumye Muhammed Türkiye'de tedavi edilecek - Muhammed, gerekli müdahaleler yapılmazsa bazı uzuvlarını kaybedecek

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldıktan sonra aylarca tedavi olmayı bekleyen 27 yaşındaki Shumye Muhammed Türkiye’ye gönderildi.

AA muhabirinin, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Muhammed, elektrik akımına kapıldıktan sonra yeterli tedavi imkanı olmaması nedeniyle Etiyopya Sağlık Bakanlığının talebi üzerine dün Türkiye'ye sevk edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla dün Ankara’daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledilen inşaat işçisi Muhammed burada tedavi altına alındı.

Muhammed, mayıs ayında çalıştığı bir binanın ikinci katında yüksek voltajlı elektrik akımına kapılmıştı. Geçirdiği kaza sonrası bilincini yitiren ve apar topar hastaneye kaldırılan Muhammed, aylardır süren müdahalelere rağmen halen iyileşemedi.

Muhammed'in gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde bazı uzuvlarını kaybedebileceği belirtiliyor.

Türkiye'de sağlık hizmetleri imkanlarının gelişmiş olması dolayısıyla özellikle son yıllarda tedavi için Türkiye'ye giden Etiyopyalı hasta sayısında artış olurken, ülkede farklı etkinliklerle sağlık turizminin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Türkiye

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