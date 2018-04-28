Etiyopyalı katarakt hastaları yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşadı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya’da gerçekleştirdiği katarakt operasyonlarıyla görme zorluğu yaşayan 2 bin hastaya ışık oldu.
Başkent Addis Ababa'nın 200 kilometre güneyindeki Gurage bölgesindeki 4 kasabada yapılan ameliyatlarla katarakt hastası 2 bin Etiyopyalı şifa buldu.
Ücretsiz tedavi imkanından haberdar olduktan sonra çevre köy ve kasabalardan tedavi merkezlerine koşan halk, yeniden sevdiklerini görebilecek olmanın ve ışığa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
- “Sanki yeniden doğdum”
Geçirdiği müdahale sonrası AA muhabirine konuşan ve gözleri yeniden görmeye başlayan 55 yaşındaki Bekele Wonjika, “5 yıldır katarakt hastasıydım. Ameliyat sonrası sanki yeniden doğdum.” dedi.
Yedi yıldır bu hastalığı çeken ve sol gözünden ameliyat olan Ejzi Mejine, ücretsiz ameliyatların yapılacağını radyodan duyduğunu, haberi alır almaz tedavi merkezine başvurduğunu dile getirdi. Mejine yeniden görebilmesini ise evde aile fertlerini toplayarak kutlayacağını belirtti.
- Ailelerin de yükü hafifliyor
İHH Koordinatörlerinden Numan Aka, katarakt operasyonları sayesinde hastalarla birlikte onların yüküne çeken ailelerin de büyük bir rahatlığa kavuştuğunu kaydederek, “Bir katarakt hastası aynı zamanda onunla ilgilenmesi gereken başka bir kişi demek.” diye konuştu.
Enemor Eaner kasabasının yöneticilerinden Yahya Sulta da buradaki halkın katarakt hastalığından ağır şekilde muzdarip olduğunu ve tedavi imkanlarının olmadığını ifade etti. Sulta, bölge halkının ancak İHH gibi yardım kuruluşları sayesinde tedaviye kavuşabildiğini anlattı.
- Körlüğe yol açıyor
Dünya genelinde 700 binden fazla göz taraması ve 103 binden fazla katarakt ameliyatı yapan İHH, şimdiye kadar Etiyopya’da 30 binden fazla operasyon gerçekleştirdi.
Genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe yol açan katarakt hastalığı, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.
Teknik ve maddi imkansızlıklar yüzünden ameliyat olamayan milyonlarca insan, görme yeteneğini kaybediyor ve hayatını başkalarına bağımlı şekilde devam ettirmek zorunda kalıyor.
- İHH, Etiyopya’da hayata geçirdiği katarakt ameliyatı projesiyle 2 bin hastayı ışığa kavuşturdu - Wonjika: “5 yıldır katarakt hastasıydım. Ameliyat sonrası sanki yeniden doğdum” - Mejine: “7 yıldır bu hastalığı çekiyorum. Ücretsiz ameliyatların yapılac
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