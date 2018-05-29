Etiyopyalı muhalif lider Tsige serbest bırakıldı

ADDİS ABABA (AA) - İdam cezasına çarptırılan Etiyopyalı muhalif lider Andargachew Tsige, hakkında çıkarılan af kararı sonrası serbest bırakıldı.

Etiyopya'da aralarında Tsige'nin de olduğu ve hakkında af kararı çıkarılan 500'den fazla mahkum bu akşam saatlerinde serbest kaldı.

Ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Ginbot 7 Hareketi'nin eski genel sekreteri olan Tsige, 2009'da gıyabındaki yargılamada, idam cezasına çarptırılmıştı. Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Tsige, 2014'te Yemen'de gözaltına alınmış ve Etiyopya'ya iade edilmişti.

Önceki Başbakan Hailemariam Desalegn döneminde başlatılan ulusal uzlaşı çabalarını artırma çalışmaları kapsamında başlatılan af programından yararlanan Tsige, ülkede yıl başından bu yana serbest kalan 10 bini aşkın mahkum ve şüpheliden biri oldu.

Öte yandan, Tsige'nin serbest bırakılması sonrası açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Tsige'nin uzun süreli ayrılık sonrasında tekrar sevdikleriyle bir araya gelebilecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

