Etiyopyalı Müslüman aktivist “özgür ramazanın” tadını çıkarıyor

ADDİS ABABA (AA) - SELESHİ TESSEMA / TUFAN AKTAŞ - Etiyopya’da Müslümanların 2011 yılı sonlarında başlattığı kitlesel gösterilerin önde gelen isimlerinden ve 4 yıl hapis yatan aktivist Abubekir Ahmed, ramazanı arkadaşları ve yakınlarıyla özgürce geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

44 yaşındaki Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinde kaldığı dönemde ramazanın çok zorlu geçtiğini belirterek, “Cezaevinde ramazan zorlu ama bir o kadar da canlandırıcıydı." dedi.

Cezaevinden sonraki ikinci ramazanını yaşadığını kaydeden Ahmed, geçirdiği zor günleri "Hapishanede tüm Müslüman mahkumlar birlikte iftar yapardık diğer dini vecibelerimizi toplu şekilde yerine getirmemize izin vermiyorlardı. Biz hiç bir suç işlemedik. Yıldırmalara ve tacizlere hep tahammül ettik.” sözleriyle ifade etti.

- “Hükümet müdahaleyi bırakmalı"

Serbest kalan Müslüman aktivistlerin hak ettiği özgürlüğe yeterince yakın olmadığını söyleyen Ahmed, Müslümanların faizsiz bankacılık, eğitim sistemi ve kendi liderlerini seçme konusunda yaşadığı sorunların sürdüğünü dile getirdi.