Etiyopyalı Müslüman aktivist “özgür ramazanın” tadını çıkarıyor

ADDİS ABABA (AA) - SELESHİ TESSEMA / TUFAN AKTAŞ - Etiyopya’da Müslümanların 2011 yılı sonlarında başlattığı kitlesel gösterilerin önde gelen isimlerinden ve 4 yıl hapis yatan aktivist Abubekir Ahmed, ramazanı arkadaşları ve yakınlarıyla özgürce geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
44 yaşındaki Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinde kaldığı dönemde ramazanın çok zorlu geçtiğini belirterek, “Cezaevinde ramazan zorlu ama bir o kadar da canlandırıcıydı." dedi.
Cezaevinden sonraki ikinci ramazanını yaşadığını kaydeden Ahmed, geçirdiği zor günleri "Hapishanede tüm Müslüman mahkumlar birlikte iftar yapardık diğer dini vecibelerimizi toplu şekilde yerine getirmemize izin vermiyorlardı. Biz hiç bir suç işlemedik. Yıldırmalara ve tacizlere hep tahammül ettik.” sözleriyle ifade etti.
- “Hükümet müdahaleyi bırakmalı"
Serbest kalan Müslüman aktivistlerin hak ettiği özgürlüğe yeterince yakın olmadığını söyleyen Ahmed, Müslümanların faizsiz bankacılık, eğitim sistemi ve kendi liderlerini seçme konusunda yaşadığı sorunların sürdüğünü dile getirdi.
Ahmed, “Hükümet bizim iç işlerimize, İslam konseyine müdahale etmeyi bırakmalı ve İslami kurumlar yeniden yapılandırılmalı. Barışçıl mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Yetkililerle oturup yapıcı bir diyalog için hazır olduklarını kaydeden Ahmed, “Etiyopya’nın üzerinde şu anda demokratik değişim rüzgarı esiyor. Bizim özel meselelerimizin de arzulanan yapısal değişimle hallolacağına inanıyoruz.“ dedi.
Rahmet ayında olduklarını ve kendisini haksız yere hapsedenleri affettiğini belirten Ahmed, tek duasının Müslümanların ve ülkesinin barış, huzur, adalet ve birlik içinde olmasını arzuladığını dile getirdi.
- 4 yıl hapis yattı
Hükümetin Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi’nin başına Ahbaş isimli sufi hareketin temsilcilerini getirmesini ve bu grubun inançlarının ülkede resmi mezhep olarak kabul edilmesini reddeden Ahmed, hapiste geçirdiği günleri unutup, ülkedeki Müslümanların daha fazla özgürlüğe kavuşmasını istiyor.
O dönem hükümetle arabuluculuk yapması için kurulan Bağımsız İslam Hakem Komitesi’nin başkanı olan Ahmed ve hareketin 17 üyesi, 2012 yılında İslam devleti kurmak suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklu yargılanan Ahmed ve arkadaşları, 4 yıl hapis yattıktan sonra 2016 yılında serbest bırakıldı.
- Müslümanlar özgürlük istiyor
Ülkede son yıllarda Müslümanların siyasi alanda ve bürokrasi de görünürlüğü giderek artarken, geçen aylarda 20’ye yakın Müslüman aktivist ve gazeteci de affedilerek serbest bırakıldı.
Genellikle ticaret, hayvancılık ve tarım gibi işlerle uğraşan Müslümanlar, kendi çocuklarına dini eğitim verecek modern okullar bulamazken, cami ve dini kurumların yönetimini üstlenen Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi'nin hükümet müdahalesi olmadan idare edilmesini, Müslümanların fikir, düşünce ve konuşma özgürlüklerini rahatça yaşayabilmelerini istiyor.
Son kurulan hükümette Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, Federasyon Meclisi Başkanı Keira İbrahim ve Halkların Temsilcileri Meclisi Başkanı Müferiat Kamil gibi Müslüman isimlerin yer alması, ülkede değişim bekleyen Müslümanları biraz da olsa umutlandırıyor.
Ülke nüfusunun yarıya yakınını oluşturan Müslümanlar, dini inanç ve özgürlüklerinin ciddiye alınmadığını savunarak, birçok konuda reform sözü veren yeni hükümetin kendileri için harekete geçmesini bekliyor.
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