Etiyopyalılar 20 yıl sonra Asmara yolcusu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ile Eritre arasında 20 yıl sonra ilk kez uçak seferi gerçekleştirildi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından Etiyopya Havayollarına ait uçakla 460 yolcu başkent Addis Ababa’dan Eritre’nin başkenti Asmara’ya ulaştı.
20 yıl sonra yapılan ilk seferin yolcuları arasında siyasetçiler ve din adamları gibi toplumun farklı kesiminden insanlar yer aldı.
Etiyopya Havayolları, bundan böyle Asmara'ya düzenli olarak haftada 2 kez karşılıklı sefer yapacak.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, şirkete ait uçakların Eritre hava sahasını kullanmaya başlayarak önemli ölçüde tasarrufta bulanacağını belirterek, Etiyopya Havayollarının ilerleyen dönemde Eritre Havayollarına yüzde 20 hisseyle ortak olacağını açıklamıştı.
- Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu
Etiyopya'nın geçen ay 1998-2000 yıllarındaki savaştan sonra yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki buzlar erimiş, Eritreli heyet Addis Ababa'yı ziyaret etmişti.
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen hafta yaptığı Eritre ziyareti sırasında ise iki ülke liderleri, yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmıştı. Deklarasyonla iki ülke arasındaki savaş durumu sona erdirilerek bölge barışı için ortak iş birliği sözü verilmişti.
Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.
- Etiyopya ve Eritre arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından 460 yolcusu bulunan Etiyopya Havayollarına ait uçak başkent Addis Ababa’dan Eritre’nin başkenti Asmara’ya uçuş gerçekleştirdi
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....
Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum