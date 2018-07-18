Etiyopyalılar 20 yıl sonra Asmara yolcusu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ile Eritre arasında 20 yıl sonra ilk kez uçak seferi gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından Etiyopya Havayollarına ait uçakla 460 yolcu başkent Addis Ababa’dan Eritre’nin başkenti Asmara’ya ulaştı.

20 yıl sonra yapılan ilk seferin yolcuları arasında siyasetçiler ve din adamları gibi toplumun farklı kesiminden insanlar yer aldı.

Etiyopya Havayolları, bundan böyle Asmara'ya düzenli olarak haftada 2 kez karşılıklı sefer yapacak.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, şirkete ait uçakların Eritre hava sahasını kullanmaya başlayarak önemli ölçüde tasarrufta bulanacağını belirterek, Etiyopya Havayollarının ilerleyen dönemde Eritre Havayollarına yüzde 20 hisseyle ortak olacağını açıklamıştı.

- Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu

Etiyopya'nın geçen ay 1998-2000 yıllarındaki savaştan sonra yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki buzlar erimiş, Eritreli heyet Addis Ababa'yı ziyaret etmişti.