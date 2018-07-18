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Etiyopyalılar 20 yıl sonra Asmara yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

Etiyopya ve Eritre arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından 460 yolcusu bulunan Etiyopya Havayollarına ait uçak başkent Addis Ababa’dan Eritre’nin başkenti Asmara’ya uçuş gerçekleştirdi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ile Eritre arasında 20 yıl sonra ilk kez uçak seferi gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından Etiyopya Havayollarına ait uçakla 460 yolcu başkent Addis Ababa’dan Eritre’nin başkenti Asmara’ya ulaştı.

20 yıl sonra yapılan ilk seferin yolcuları arasında siyasetçiler ve din adamları gibi toplumun farklı kesiminden insanlar yer aldı.

Etiyopya Havayolları, bundan böyle Asmara'ya düzenli olarak haftada 2 kez karşılıklı sefer yapacak.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, şirkete ait uçakların Eritre hava sahasını kullanmaya başlayarak önemli ölçüde tasarrufta bulanacağını belirterek, Etiyopya Havayollarının ilerleyen dönemde Eritre Havayollarına yüzde 20 hisseyle ortak olacağını açıklamıştı.

- Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu

Etiyopya'nın geçen ay 1998-2000 yıllarındaki savaştan sonra yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki buzlar erimiş, Eritreli heyet Addis Ababa'yı ziyaret etmişti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen hafta yaptığı Eritre ziyareti sırasında ise iki ülke liderleri, yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmıştı. Deklarasyonla iki ülke arasındaki savaş durumu sona erdirilerek bölge barışı için ortak iş birliği sözü verilmişti.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.​

Etiyopyalılar 20 yıl sonra Asmara yolcusu

- Etiyopya ve Eritre arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından 460 yolcusu bulunan Etiyopya Havayollarına ait uçak başkent Addis Ababa’dan Eritre’nin başkenti Asmara’ya uçuş gerçekleştirdi

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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Addis Ababa ile Asmara arasındaki uçuşlar yeniden başladı
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia

Eritrean reopen the Embassy in Ethiopia
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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya uçak

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