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Etiyopya'nın Somali eyaletindeki şiddet protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Yüzlerce kişi bölgedeki şiddet olaylarının durdurulması için gösteri düzenledi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Somali eyaletinde yaşanan etnik çatışmalar ve iç karışıklık, başkent Addis Ababa'da protesto edildi.

Ülkede yerel hükümet ve federal hükümet arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası, Etiyopya ordusunun hafta sonunda Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'ya konuşlanması, bölgedeki etnik çatışmaları yeniden alevlendirdi.

Somali ve diğer etnik gruplar arasında yaşanan şiddeti protesto eden yüzlerce kişi, başkentteki Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi binası önünde gösteri düzenledi.

"Jigjiga'daki katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümetin, bölgedeki şiddete son vermesi çağrısında bulundu.
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- Halk sokağa çıkamıyor

Askerlerin eyalet yönetimini ele geçirme amacı güttüğünü düşünen Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer taraftarları, hafta sonu boyunca gösteriler düzenlerken, çok sayıda kilise ve iş yerini ateşe verdi.

AA muhabirinin, yerel bölge halkından edindiği bilgiye göre, Somali etnik grubundan olmayan halk sokağa çıkamazken, Somaliler ve diğer etnik gruplar arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

- Görüşmeler sürüyor

Etiyopya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, müdahalenin bölgedeki düzenin yeniden tesis edilmesi için olduğunu belirterek, yerel medyada, eyalet yetkilileri ve hükümet arasında doğrudan görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

BM'nin verilerine göre, geçen yılın sonundan bu yana bölgedeki etnik çatışmalar sebebiyle şimdiye kadar 1 milyondan fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya etnik çatışma Somali

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