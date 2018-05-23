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Etiyopya’nın sürgündeki siyasetçileri ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Sürgündeki muhaliflerin kurduğu Oromo Demokratik Cephesi’nin üst düzey yöneticileri hükümetle barış görüşmeleri için Etiyopya'ya geldi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın sürgündeki muhalif siyasetçilerinin kurduğu Oromo Demokratik Cephesi’nin (ODF) üst düzey yöneticileri hükümetle başlayan barış görüşmelerini sürdürmek için ülkeye döndü.

Uzun yıllardır yurt dışında yaşan muhalif liderler, hükümetle başlatılan barış görüşmelerinin ikinci turuna katılmak için geldikleri başkent Addis Ababa'ya sabah erken saatlerde ulaştı.

Havalimanında yerel basın mensuplarına açıklama yapan ODF Başkanı Lencho Leta, ülkedeki politik atmosferin ve reformların barışçıl siyasi mücadeleyi teşvik ettiğini belirtti.

Leta, hareketin yasal siyasi parti olarak hareket edeceğini ya da diğer partilerle ittifakın içerisine katılacağını kaydederek, yurt dışındaki diğer siyasi gruplara da ülkedeki reform çabalarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Ülkede terör örgütü olarak kabul edilen silahlı Oromo Kurtuluş Cephesi’nden (OLF) ayrılan siyasilerin 2013 yılında kurduğu ODF, nisan ayında ABD’de hükümetle barış görüşmelerine başlamıştı.

Oromo halkının bağımsızlığını isteyen OLF’den ayrılan siyasetçiler, ülkedeki tüm Etiyopya halklarının bir arada ve ortak bir anayasaya bağlı kalarak yaşamasını istiyor.

Geçen ay başbakanlık koltuğuna oturan Oromo kökenli Abiy Ahmed, ülkede etnik çatışmaların ve gösterilerin yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek, tüm siyasi gruplara birlik olma çağrısı yapmıştı.

Halka siyasi, toplumsal ve ekonomik reform sözü veren Ahmed, Etiyopyalı kimliğinin ön plana çıkması için çalışacağını belirtmişti.

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Etiyopya

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