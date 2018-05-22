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Etkin pişmanlıktan yararlanan 9 pilot serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 56 şüpheliden, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı olan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 56 şüpheliden, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı olan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan biri eski albay 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini belirtip örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 pilot, yurt dışı çıkış yasağı ve belli günlerde kolluğa imza verme zorunluluğu getirilerek serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından hakkında Malatya'da işlem yapılan eski tuğgeneral Emin Ayık ile 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı toplam 101 kişi hakkında 17 Mayıs'ta gözaltı kararı vermişti.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı

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