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Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "At Binenin, Kılıç Kuşananın" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali başladı - Geleneksel sporların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedefini her yıl giderek büyüten festival; zengin, çeşitli, özgün bir içerikle Yenikapı Meydanı'nda kurulan özel alanda 5 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak - İstanbul Valisi Şahin: - "Kültür ve medeniyetlerin birçok ayağı vardır. Bunlar içerisinde sanat, ahlak, erdem, gelişme ve zenginlik vardır. Bunlardan birisi olarak spor, bugün İstanbul'da gerçekten bizim de beklemediğimiz ölçüde hızlı bir şekilde kendine yer ve ilgi buldu" - Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: - "Ata binmek isteyenler için bir alan oluşturmak, geleneksel okçuluk ve güreş yapmak isteyenlere imkan oluşturmanın bir görev olduğunun bilincindeyim. İnşallah böyle bir alanı, İstanbul'a kazandırıp sadece festival dönemlerinde değil, festival dönemleri dışında da gençlerimize o sporları yapabilecekleri imkanları sunacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, kültür ve medeniyetlerin birçok ayağının olduğunu belirterek, "Bunların içerisinde sanat, ahlak, erdem, gelişme ve zenginlik vardır. Bunlardan birisi olarak spor, bugün İstanbul'da gerçekten bizim de beklemediğimiz ölçüde hızlı bir şekilde kendine yer ve ilgi buldu." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "At Binenin, Kılıç Kuşananın" sloganıyla bu yıl üçüncüsü organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali başladı.

Yenikapı Meydanı'nda kurulan özel alanda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Şahin, kültürlerin sadece tek boyut üzerine bina edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kültür ve medeniyetlerin birçok ayağının olduğuna işaret eden Şahin, "Bunların içerisinde sanat, ahlak, erdem, gelişme ve zenginlik vardır. Bunlardan birisi olarak spor, bugün İstanbul'da gerçekten bizim de beklemediğimiz ölçüde hızlı bir şekilde kendine yer ve ilgi buldu. Vatandaşlarımız tarafından gerçekten büyük bir rağbet gördü." diye konuştu.

Amaçlarının kültürün bu temel taşlarını hem ihya etmek ve var olanı geliştirmek, hem de gelecek nesillere bilinçli bir şekilde aktarabilmek olduğunu dile getiren Şahin, "Bunu; konfederasyonumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer paydaş kurumlar da çok ciddiye alarak yapıyorlar. Kendilerine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

- "Geleneksel sporların yeni nesillerle tanıştırılması çok önemli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da geleneksel sporların yeni nesillerle tanıştırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin, dünyanın farklı yerlerinden gelenler ile geleneksel sporların sergilendiği bir organizasyona dönüştüğünü aktaran Uysal, bu konuda katkısı olan Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Diğer illerdeki belediyelerin de geleneksel sporların yapılabilmesine gerekli imkan sağlaması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Ata binmek isteyenler için bir alan oluşturmak, geleneksel okçuluk ve güreş yapmak isteyenlere imkan oluşturmanın bir görev olduğunun bilincindeyim. İstanbul, üç ayrı medeniyete başkentlik yapmış. Özellikle kendi medeniyetimize uzun süre başkentlik yapmış. Böyle bir şehirde, geleneksel sporlarımızın her birinin yapılabildiği alanın oluşturulması gerekiyor. İnşallah böyle bir alanı İstanbul'a kazandırıp, sadece festival dönemlerinde değil, festival dönemleri dışında da gençlerimize o sporları yapabilecekleri imkanları sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geleneksel sporların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedefini her yıl giderek büyüten Etnospor Kültür Festivali, bu yıl daha zengin, çeşitli, özgün bir içerikle ziyaretçileriyle buluşuyor.

Yenikapı Meydanı'nda kurulan özel alanda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek festivalin geleneksel hale gelen aba güreşi, mas güreşi, mangala ve atlı okçuluk gibi etkinliklerine bu yıl bir sürpriz daha eşlik edecek.

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Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi etkinlik etnospor Yenikapı

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