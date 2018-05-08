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Etnospor Kültür Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

Yenikapı Meydanı'nda yarın başlayacak festivalde yer alacak sporcuların bir kısmı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlarıyla geçti

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde yer alacak sporcuların bir kısmı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlarıyla geçti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncüsü, "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla yarın İstanbul'da başlayacak.

Yenikapı Meydanı'nda 13 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek festival için İstanbul'a gelmeye başlayan sporculardan bir kısmının, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi dikkati çekti.

Çok fazla sporcunun, yerel kıyafetleri ve atlarıyla köprüden geçiş yapması renkli görüntüler oluşurdu.

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