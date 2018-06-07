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Eto'o Anglofon krizinde barış elçisi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 02:55 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'un yıldızı Eto'o, ülkesi Kamerun'da Anglofon krizinin hakim olduğu kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde okulları ziyaret edecek

Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun, ülkesinin kuzeybatı ve güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerde barış elçisi olacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Eğitim Bakanı Nalova Lyonga, başkent Yaounde'de kabul ettiği Eto'o'dan Anglofon bölgeleri ziyaret ederek velileri çocukların eğitimini devam ettirmeleri konusunda teşvik etmesini istedi.

Bakan Lyonga, Kasım 2016'dan bu yana devam eden kriz nedeniyle kapanma noktasına gelen okulların gelecek yıl normalleşmesi için Eto'o'nun popülerliğinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Sporun hayatının merkezi olduğunu belirten Eto'o, deneyimlerini gençlerle paylaşacağını söyledi. Ayrıca Bakan Lyonga'ya, gençlere yönelik bir spor ve eğitim projesi sunduğunu belirten deneyimli futbolcu, Kamerunlu gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesiyle kriz patlak vermişti.

Öğretmenlerin boykotları sonucu okula gitme oranının düştüğü bölgede, ayrılıkçıların tehditleri nedeniyle de birçok okul kapanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, kriz süresince bölgede en az 40 okul yakıldı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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