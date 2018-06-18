Eto'o Fildişi Sahili'nde mecliste konuştu

Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Fildişi Sahilleri'nde meclis oturumuna katılarak bir konuşma yaptı.
Afrika basınındaki haberlere göre, Fildişi Meclis Başkanı Guillaume Kigbafori Soro, Kamerunlu yıldız futbolcuyu gençlerle ilgili projelerin geliştirilmesi üzerine konuşma yapmak için meclise davet etti.
Daveti kabul eden Eto'o, burada yaptığı konuşmada, eşinin de ülkesi olan Fildişi'nde gerçekleştirmek istedikleri eğitim projelerinden bahsetti.
Afrika kökenli futbolcular olarak, deneyimlerini Afrikalı gençlere aktararak onların da benzer olanaklara ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Eto'o, "Ben Afrika'nın evladıyım. Farklı olanaklarım oldu ama sizin sayenizde bugün olduğum kişiyim. Bana güç veren ve en iyisi olma konusunda cesaretlendiren kıtamdan uzak stadyumlarda futbol oynamanın diğer Afrikalı gençlere şans verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Takipçilerinin sosyal medyadan kendisini cesaretlendirdiğini ve bunların yüzde 30'unu Fildişililerin olduğunu aktaran Eto'o, "Ülkenin bir evladı olarak buradan aldığımı geri vererek olması gerekeni yapıyorum." dedi.
- Velileri ikna etmesi istenmişti
Kamerun yönetimi de 10 gün önce, Kasım 2016'dan bu yana ülkenin kuzeybatı ve güneybatısında devam eden siyasi kriz nedeniyle kapanma noktasına gelen okulların gelecek yıl eğitime devam edebilmesi için Eto'o'nun popülerliğinden yararlanmak istemiş, yıldız futbolcudan Anglofon bölgelerini ziyaret ederek velileri çocukların eğitimini devam ettirmeleri konusunda teşvik etmesini teklif etmişti.
Eto'o, kendisine yapılan teklifi kabul etmiş ayrıca spordaki deneyimlerini de gençlerle paylaşacağını söylemişti.
Sosyal medya üzerinden yayılan bir mesajda Eto'o'nun Anglofon bölgesine gelmesi halinde öldürüleceği tehdidi yapılmıştı.
Eto'o'nun ilerleyen günlerde bölgeye yapacağı ziyaretleri gerçekleştirmesi bekleniyor.
3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'
Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması
Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum