Eto'o Fildişi Sahili'nde mecliste konuştu

Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Fildişi Sahilleri'nde meclis oturumuna katılarak bir konuşma yaptı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Fildişi Meclis Başkanı Guillaume Kigbafori Soro, Kamerunlu yıldız futbolcuyu gençlerle ilgili projelerin geliştirilmesi üzerine konuşma yapmak için meclise davet etti.

Daveti kabul eden Eto'o, burada yaptığı konuşmada, eşinin de ülkesi olan Fildişi'nde gerçekleştirmek istedikleri eğitim projelerinden bahsetti.

Afrika kökenli futbolcular olarak, deneyimlerini Afrikalı gençlere aktararak onların da benzer olanaklara ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Eto'o, "Ben Afrika'nın evladıyım. Farklı olanaklarım oldu ama sizin sayenizde bugün olduğum kişiyim. Bana güç veren ve en iyisi olma konusunda cesaretlendiren kıtamdan uzak stadyumlarda futbol oynamanın diğer Afrikalı gençlere şans verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takipçilerinin sosyal medyadan kendisini cesaretlendirdiğini ve bunların yüzde 30'unu Fildişililerin olduğunu aktaran Eto'o, "Ülkenin bir evladı olarak buradan aldığımı geri vererek olması gerekeni yapıyorum." dedi.