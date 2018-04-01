Eto'o Kamerun Cumhurbaşkanı olmak istiyor

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğini açıkladı.

Fransa'da yayımlanan "Jeune Afrique" adlı dergiye konuşan Eto'o, eskiden beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze çıkarmak için etkili bir adım atmak istediğini belirtti.

Eto'o, başarılı olmaması için önünde herhangi bir engel görmediğini kaydederek, futbolculuk kariyerindeki zaferleri politikaya da taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Eto'o, "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur." ifadelerini kullandı.

Hayalini kurduğu yönetim şeklini futbol takımına benzeten Eto'o, "11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet hayali benimkisi. Yedek kadro her zaman zayıf olanın yerini alır. Benim hayal ettiğim devlet şeklinde de genel sekreterler görevini hakkıyla yerine getirmeyen bakanların yerini alır." değerlendirmesinde bulundu.