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Eto'o Kamerun Cumhurbaşkanı olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

Eto'o: - "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam, Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı" - "11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet hayali benimkisi. Yedek kadro her zaman zayıf olanın yerini alır" - "(Kamerun'daki Anglofon krizi) Uzun süre Londra'da kaldım. Anglosakson insanları iyi tanırım, resmi ve gergin insanlardır"

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğini açıkladı.

Fransa'da yayımlanan "Jeune Afrique" adlı dergiye konuşan Eto'o, eskiden beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze çıkarmak için etkili bir adım atmak istediğini belirtti.

Eto'o, başarılı olmaması için önünde herhangi bir engel görmediğini kaydederek, futbolculuk kariyerindeki zaferleri politikaya da taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Eto'o, "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur." ifadelerini kullandı.

Hayalini kurduğu yönetim şeklini futbol takımına benzeten Eto'o, "11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet hayali benimkisi. Yedek kadro her zaman zayıf olanın yerini alır. Benim hayal ettiğim devlet şeklinde de genel sekreterler görevini hakkıyla yerine getirmeyen bakanların yerini alır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamerun'un kuzeybatısında 2016'dan beri İngilizce konuşulan Anglofonların yaşadığı bölgedeki siyasi krize de değinen Eto'o, "Uzun süre Londra'da kaldım. Anglosakson insanları iyi tanırım, resmi ve gergin insanlardır." görüşünü paylaştı.

Anglofon bölgesindeki krizi çözüme kavuşturacağını ve onlarla uyum içinde yaşayacağını belirten Eto'o, "Bu kriz de futbol maçındaki anlaşmazlıklara benziyor. İyi bir kaptan sorunu çözebilir." ifadelerini kullandı.

Eto'o, hayatındaki bütün zorluklara rağmen hayallerini gerçekleştirdiğine işaret ederek, cumhurbaşkanı olma hayalinden de vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Eşi Georgette'nin de azimli ve güçlü bir kadın olduğunu anlatan Eto'o, seçim kampanyalarına yakında başlayacağını açıkladı.

Öte yandan, Afrika basınında Samuel Eto'o'nun, Liberya'da devlet başkanı seçilen eski futbol yıldızı George Weah gibi, aday olması halinde cumhurbaşkanlığına seçilebileceği yorumları yapılıyor.

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