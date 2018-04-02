ETSO Başkan Adayı Zafer Ergüney: “ETSO yönetiminin tek kaygısı Erzurum olmalı”

ETSO Başkan Adayı Zafer Ergüney, eleştiriler ve çözüm önerilerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce ilk dört eleştiri ve çözüm önerilerini yayınlayan Ergüney, beş, altı ve yedinci eleştiri ve çözüm önerilerini de yayınladı.

ETSO yönetiminin tek kaygısı Erzurum olmalı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkan adayı Zafer Ergüney, seçimlere sayılı günler kala sorunları tespit edip çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Sosyal medyada “15 gün, 15 eleştiri,15 çözüm” sloganıyla paylaşımlarda bulunan Zafer Ergüney, önemli tespitleri kamuoyu ile paylaşıyor. Daha önce ilk dört eleştiri ve çözüm önerilerini paylaşan Ergüney, beş, altı ve yedinci eleştiri ve çözüm önerilerini de paylaştı.

İşte Ergüney’in eleştiri ve çözüm önerileri;

21. Yüzyıl ticaretinin en belirgin özelliği çetin rekabet ortamıdır. Bu rekabet ortamında varlığınızı korumanızın yolu diğer firmalardan farkınızı, yani alametifarikanızı ortaya koyabilmenizden geçmektedir. Günümüz pazarındaki şirket sayısını düşünürsek diğer şirketlerle farkınızı ancak fuar gibi geniş katılımlı organizasyonlarda yakalayabilirsiniz. Ayrıca fuarlarda sektörün neresinde bulunduğunuzu görebilir, pazarlama stratejileri geliştirebilir, tanıtımınızı yapabilirsiniz.

ELEŞTİRİ:

Tüccar ve sanayiciler için bu kadar önem arz eden fuarlarda gerek düzenleyici gerek katılımcı olarak Erzurum’un payı yok denecek kadar azdır. Olan fuarlardan da ancak ETSO’da birkaç kişinin haberi olmakta ve fuarlara bu insanların dilediği çerçevede katılım olmaktadır. Ne Erzurum’un ne Erzurum iş dünyasının bunlardan haberi olmaktadır. Halbuki bakanlıkların bu konuda %70’lere varan teşvikleri vardır. Ancak fuarlardan bile habersiz bırakılan Erzurum’un bunları bilmesi olası değildir.

ÇÖZÜM:

Fuarlar konusunda iş dünyamız bilinçlendirilecek ve pazardaki konumlarını sağlamlaştırmaları için teknik destek sağlanacak.

Gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki fuarlar takip edilecek, bunlar alakalı firmalara bildirilerek katılımları hem teşvik edilecek hem de ilgili bakanlıkların verdiği destekten pay almaları için yönlendirilecek.

Fuar konusu açıldığında genelde hep merkezi şirketler düşünülür. Ancak biz planlayacağımız ve katılım sağlayacağımız fuarlara, ilçelerle yapacağımız istişareler sonucu ilçelerden de katılım sağlayacağız. Böylelikle ilçelerimize potansiyellerini ortaya koyma fırsatı doğarken, aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacağız. Böylece büyümeyi yerelden sağlayarak kentsel ve bölgesel gelişmeyi sağlam adımlarla atmış olacağız.

ETSO’nun nimetlerinden herkesin faydalanmasını sağlayacağız!

İŞ TAKİP OFİSİ KURACAĞIZ

Erzurum, tarihin her döneminde Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri olarak yer almıştır. Milli Mücadele ve Cumhuriyet yıllarında da bu önemini korumuştur. Buna binaen en erken kurulan Ticaret Odaları’ndan birine sahiptir. Kuruluş Tarihi 1919 olarak belirtilmektedir. Şu anda ise kalkınmada 69. sırada yer almaktadır. Sanayileşmedeki payı ise maalesef binde 2’dir!

Peki, o günlerden bugüne nasıl geldik?

ELEŞTİRİ:

ETSO bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliği ise orada görev ifa edenlerin şahsi menfaat beklemeden bu işi yapmalarıdır. ETSO yönetiminin tek kaygısı Erzurum olmalı, Erzurum iş dünyası olmalıdır. Ancak böyle bir kaygısı olmayan yönetimler bu sorunlara layıkıyla yaklaşamamaktadır.

Görüştüğümüz Erzurumlu girişimciler önce burada yatırım yapmayı denediklerini ancak sahipsizlikten ve ilgisizlikten dolayı vazgeçtiklerini, hal böyle olunca da yatırımlarını gidip başka bir şehirde yaptıklarını dile getirmekteler.

Aynı sorunları Erzurum’a dışarıdan gelen yatırımcılardan da duyuyoruz. Zaten bölgeyi, bölge insanını tanımayan yatırımcı biraz ilgisiz kalınca Erzurum’dan vazgeçmekte, yatırımını başka bir yere yönlendirmektedir.

Halihazırda kendi yatırımcısına bile sahip çıkamayan bir yönetim, bu şehre nasıl sahip çıkacaktır, nasıl yatırım getirecektir?

ÇÖZÜM:

Göreve geldiğimizde bir “İş Takip Ofisi” kuracağız. Bu Ofis’in tek görevi, önce Erzurum’da yatırım yapmak isteyen Erzurumlu iş adamlarının bu konuda sorunlarını çözmek, bilgi paylaşımında bulunmak, yönlendirmek ve ona bu şehre yatırım yaptığı için destek olmak, köstek olmak değil. Yapacağı yatırımı onlarla birlikte takip etmek, alacağı izinlerde, karşılaştığı engellerde onunla birlikte aşmak için çalışmak olacaktır.

Dışarıdan gelen yatırımcılarla da yakinen ilgilenerek buraya giren bir girişimcinin en azından bir çivi çakmadan çıkmaması için mücadele edeceğiz. Yapılan yatırımın artmasıyla istihdam artışı olacak, böylece işsizlik oranımız düşecek, çalışmak için şehirden göç eden nüfus duracak, sanayileşmedeki payın artmasıyla da daha fazla yatırım gelecek, şehir geliştikçe de Erzurumlu iş adamları daha fazla yatırıma girecek. Ancak bu döngü için bir başlangıç gerekmektedir.

Erzurum rüzgarının esmesi için sadece bir nefes yeter!

ELEŞTİRİ:

Özel liseler, özel üniversiteler hem devletin eğitimdeki yükünü hafifletmekte hem de rekabet ortamı ile daha kaliteli hizmet sunmaya çalışmaktadır. Ancak, bu düşünceler hayata geçirildiği zaman!

Son 10 yılda, Türkiye genelinde 100’ü aşkın devlet ve vakıf üniversitesi proje aşamasından derse başlayacak düzeye ulaşıp, eğitim faaliyetine başlamış bulunmaktadır. Tam 100(yüz) üniversite! Peki, ETSO üniversitesinin inşaat iskelesini gören var mı, ya da fakülte sayısını bilen?

Eğitime yapılan yatırımda gözü olanın gözü çıksın. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Erzurum’a üniversite yapmayı planlamışken, bunu Erzurum’a sunmuşken, hiçbir fizibilite çalışması yapılmadan, artısı eksisi, yapılabilirliği düşünülmeden bu işe girilmesi, dibi görünmeyen testiden su içmeye çalışılması, ETSO Üniversitesi’ni çıkmaza sokmuş, ETSO bünyesindeki yüksek meblağdaki paranın bloke olmasına yol açmıştır.

ÇÖZÜM:

Göreve geldiğimizde ETSO Üniversitesi’nin muğlak akıbetini sonlandıracak, bu işi artık kördüğüm olmaktan çıkaracağız. Türkiye’de bu alanda uzmanlaşmış akademisyen ve ehil insanlarla fikir teatisinde bulunarak, ETSO Üniversitesi’ni mutlaka neticelendireceğiz.

Daha geniş anlamda ise, hamaset ve ya duygularımızla değil, mantığımızla ve işin uzmanlarıyla yapacağımız istişareler sonucu gireceğimiz işe gireceğiz. ETSO’nun birkaç kişinin değil Erzurum’un değeri olduğunu ve o bünyede yapılan her işin üzerinde, çocuğuna götüreceği parayı ETSO’ya aidat olarak ödeyen esnafın, tüccarın hakkının olduğu bilinciyle yaklaşacağız. Erzurum’a daha güçlü kurumlardan gelecek projeleri reddetmeyip, o projelere beş katarak hayata geçireceğiz. Ancak, dibini görmediğimiz tastan su içmeyeceğiz!