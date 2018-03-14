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ETSO Başkanı Yücelik: “Elimizi taşın altına değil de vücudumuzu bu işin altına koyalım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

Özelleştirme kapsamına alınan 14 Şeker Fabrikasından biri olan Erzurum Şeker Fabrikasının durumunu görüşmek üzere Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından basın toplantısı düzenlendi.Toplantıya Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.

ETSO Başkanı Yücelik: “Elimizi taşın altına değil de vücudumuzu bu işin altına koyalım”

Özelleştirme kapsamına alınan 14 Şeker Fabrikasından biri olan Erzurum Şeker Fabrikasının durumunu görüşmek üzere Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Fabrikaların zarar ettiğini bu durumdan kurtulmak için özelleştirilmeye gidildiğini vurgulayan AK parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı “Basına açıklanmadan Başbakanımızla 14 şeker fabrikasının bulunduğu vekilleri bir araya getirdi. Milletvekilleri ile görüş ve önerilerimizi paylaştık. Söylenebilecek her şeyi söyleme fırsatı bulduk. Seçim yaklaştı diye bu özelleştirme kapsamına alınan fabrikaların ertelenme durumları yoktur. Başbakanımız bunu söyledi ve özelleştirme ile ilgili karar alınmıştır. Yapmamız gereken şu, fabrikanın özelleştirmesi değil, bunun adı iyileştirmedir” dedi.
Şeker Fabrikalarının hassas bir konu olduğunu profesyonel yaklaşılması gerektiğini ifade eden Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, “Erzurum şeker Fabrikası bilindiği gibi özelleştirme kapsamına alındı. Bizler de çeşitli dönemlerde ve çeşitli zamanlarda çok ciddi özelleştirmeler yapılmış ama maalesef çoğunun yerinde şimdi yeller esiyor. Hepsi el değiştirmiş durumdadır. Atıl duruma düşenler bile oldu. Profesyonel ve kurumsal olarak bu duruma düşen yerleri esas olarak çalıştırmaktır. Bulunduğu yerden zirveye taşımaktır. Biz şimdi fabrikayı alalım sonra da ne olursa olsun mantığı yürütmek yanlıştır. Sizlerden ricamız şimdi burada toplanmış iken ön yoklama alalım. Burada bulunan arkadaşların sermayeleri veya sermaye katılımı ne olacak bunları görüşmekte yarar vardır. Özelleştirme kapsamında bulunulduğu zaman bedel biçilen miktarın yüzde 25’i peşin geri kalanı da teminat olarak ödenir ki bu da şu anlama gelir hepsi peşin anlamına gelir bunu iyi analiz etmemiz lazım. Duygusal bir yaklaşım içine girmememiz lazım. Çok ciddi manada bunu düşüneceğiz. Elimizi taşın altına değil de vücudumuzu bu işin altına koyarsak başarılı oluruz. Bir şey hemen alınmaz bunun yatırımı var, hemen kar etme durumu olmaz, bunları iyi analiz etmemiz lazım” diye konuştu.
Toplantıdan sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ( ETSO ) üyeleri ve çeşitli iş adamları, şeker fabrikasının özelleştirmesi ve gereken koşulların tartışılması, esnafların sermayeleri ne konuda, bu sermayelerinden ne kadarını özelleştirme olarak destek verir konusunda fikirlerini beyan ettiler.

ETSO Başkanı Yücelik: “Elimizi taşın altına değil de vücudumuzu bu işin altına koyalım”

ETSO Başkanı Yücelik: “Elimizi taşın altına değil de vücudumuzu bu işin altına koyalım”

ETSO Başkanı Yücelik: “Elimizi taşın altına değil de vücudumuzu bu işin altına koyalım”

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