Etwinning okulları açıklandı

Edirne’deki Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uzunköprü Demokrasi İlkokulu Etwinning okulu kapsamında alındı.
Avrupa’nın en büyük okul ağı olan Etwinning etiketi alan bin 211 okul açıkladı. Türkiye’de 179 okul Etwinning okul etiketiyle ödüllendirildi ve Avrupa okulu olma yolundaki ilk adımını başarıyla tamamladı.
Edirne’den de Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uzunköprü Demokrasi İlkokulu, yürüttükleri başarılı proje çalışmalarıyla Etwinning okulu olma hakkı kazandı.
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