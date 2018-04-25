Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta önemli mesafe kat ettiğini belirterek, "Türkiye'nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısı değişmeye başladı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Eurasia Airshow başladı.

Demir, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de böyle bir etkinlik gerçekleşmesinin havacılığa verilen önemi, havacılık sektörünün ulaştığı seviyeyi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısının değişmeye başladığına dikkati çeken Demir, "Türk Hava Yollarının etkileyici gelişimi yanında sivil alanın dışındaki projeler F16 modernizasyonu, A400M programındaki katkımız, F35 programına ortak ülke olarak katılımımız, Göktürk-1, Göktürk-2 gibi uydu projelerimiz, ATAK helikopteri, Genel Maksat Helikopteri gibi projelerimiz, eğitim uçağı, jet uçağı, savaş uçağı projelerimizi alt alta koyduğumuzda, çeşitli uydu, roket, füze fırlatma sistemlerimizin de proje halinde masa olduğunu düşündüğümüzde Türkiye, havacılıkta önemli bir çıkış yapma niyetinde olan ve bu çıkışın işaretlerini vermiş bir ülkedir. Bu 'airshow'da bunun işaret fişeğini oluşturmaktadır." diye konuştu.