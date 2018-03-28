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Eurasia Workshop Fuarında HKÜ’ye tam not

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcıların bir araya geldiği, üniversite eğitim fuarı olan “Eurasia Workshop” İstanbul’da düzenlendi.

Eurasia Workshop Fuarında HKÜ’ye tam not

Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcıların bir araya geldiği, üniversite eğitim fuarı olan “Eurasia Workshop” İstanbul’da düzenlendi. Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan eğitim fuarına katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Önemli işbirliği ve birtakım anlaşmalara imza attı.
Temsilciler karşılıklı görüşebilme imkanı buldu
Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce üniversitenin buluştuğu İstanbul Eğitim Fuarında üniversitelerin ve eğitim acentalarının temsilcileri, karşılıklı anlaşmalar, öğrenci değişim programları, çeşitli eğitim imkanları gibi konularda anlaşmalar ve tanıtımlar yaptı.
Üniversiteler için büyük öneme sahip olan fuara katılan HKÜ, fuarda ilgi odağı oldu. Anadolu’dan az sayıda üniversitenin katıldığı fuarda HKÜ, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle ve katılımcılarıyla birebir görüşebilme ve anlaşabilme fırsatını değerlendirdi.
İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim fuarına katılan HKÜ Temsilcileri, katılımcılar ve çeşitli üniversitelerle birebir görüşerek, HKÜ hakkında merak edilen soruları cevaplayıp diğer üniversitelerden bilgi aldı.
Dünyanın çeşitli üniversiteleri ve eğitim acentaların bir araya geldiği “Eurasia Workshop” fuarında katılımcılar ve temsilciler, fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, çift anadal, yandal, yatay- dikey geçiş gibi konularında detaylı bilgilere ulaşabilme imkanına sahip oldu.
Fuara katılım yapan katılımcılar, fuardan son derece memnun kaldıklarını ifade ederken fuarın herkes tarafından da çok verimli olduğunu belirtti.

Eurasia Workshop Fuarında HKÜ’ye tam not

Eurasia Workshop Fuarında HKÜ’ye tam not

Eurasia Workshop Fuarında HKÜ’ye tam not

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