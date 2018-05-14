HABER

Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği Bakanlığı'nca desteklenen Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'a ulaştı.

Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'ta

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- AVRUPA Birliği Bakanlığı'nca desteklenen Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'a ulaştı.
Fransa'nın Strasburg şehrinden başlayan ve Türkiye'de Çanakkale'den start alan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi'nde mücadele eden yarışmacılar Zonguldak'a geldi. 15 ülkeden 125 aracın bulunduğu ve uluslararası basın mensuplarıyla birlikte yaklaşık 250 katılımcı, Alaplı ilçesinde bulunan Gümeli Yaylası'nda dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4 bin 114 yaşındaki anıt ağacı ve bin 600 ile bin yaşındaki porsuk ağaçlarına bakarak, fotoğraf çekti. Ardından Kozlu ilçesine geçen yarışmacılar için sahil bandında Türk kültürünü tanıtan sergi, yöresel yemekler, halk oyunları ve mehteran takımı konserinin düzenlendiği etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinliklere Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı. Vali Çınar, Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin ile birlikte ralliye katılan araçları gezdi. Vali Çınar, rallinin Zonguldak’a gelmesinden mutluluk duyduklarını ve kafileyi en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.
Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade etti. Yarışmacıların çoğunun Türkiye'ye ilk defa geldiğini anlatan Serin, "Önemli olan yarışmaya katılanlara turist olmadıklarını göstermek ve misafir olduklarını hissettirmek. Burada Türklerin misafirperverliğini görüyorlar. Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Mersin'den çıkacağız ve İsrail ve Filistin'in ardından Ürdün'de yarış sonlanacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'taEuropa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'taEuropa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'taEuropa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'ta

İnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğimİnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğim
Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.