Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'ta

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- AVRUPA Birliği Bakanlığı'nca desteklenen Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak'a ulaştı.

Fransa'nın Strasburg şehrinden başlayan ve Türkiye'de Çanakkale'den start alan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi'nde mücadele eden yarışmacılar Zonguldak'a geldi. 15 ülkeden 125 aracın bulunduğu ve uluslararası basın mensuplarıyla birlikte yaklaşık 250 katılımcı, Alaplı ilçesinde bulunan Gümeli Yaylası'nda dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4 bin 114 yaşındaki anıt ağacı ve bin 600 ile bin yaşındaki porsuk ağaçlarına bakarak, fotoğraf çekti. Ardından Kozlu ilçesine geçen yarışmacılar için sahil bandında Türk kültürünü tanıtan sergi, yöresel yemekler, halk oyunları ve mehteran takımı konserinin düzenlendiği etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklere Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı. Vali Çınar, Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin ile birlikte ralliye katılan araçları gezdi. Vali Çınar, rallinin Zonguldak’a gelmesinden mutluluk duyduklarını ve kafileyi en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade etti. Yarışmacıların çoğunun Türkiye'ye ilk defa geldiğini anlatan Serin, "Önemli olan yarışmaya katılanlara turist olmadıklarını göstermek ve misafir olduklarını hissettirmek. Burada Türklerin misafirperverliğini görüyorlar. Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Mersin'den çıkacağız ve İsrail ve Filistin'in ardından Ürdün'de yarış sonlanacak" diye konuştu.