Europol'den internetten taklit ürün satışına operasyon

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol), internetten taklit ürün satan organize suç örgütüne düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 bin paket ele geçirildiği bildirildi.
Europol'den yapılan açıklamada, çok sayıda ülkenin iş birliğiyle düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yaklaşık 20 bin taklit ürün içeren paketin ele geçirildiği ve bin internet hesabının kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 250'den fazla kişi hakkında araştırma yapıldığı ve 100'den fazla şüphelinin mahkemeye sevk edildiği ifade edildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen paketlerde sahte ilaç, telefon, mücevher, saat ve güneş gözlüğü gibi ürünler bulunuyor.
Organize suç örgütleri sosyal medyayı aktif olarak kullandığı için tüketicilerin bilinçlendirilmesi uyarısında bulunan Europol, sosyal medyanın taklit ürünlerinin paylaşımını daha kolay hale getirdiğini, araştırma sonucunda elde edilen deliller ışığında internetten satış platformlarının yakından takip edileceğine işaret etti.
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