HABER

Europol'den yasa dışı göçe karşı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki yıldır aktif olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda Avusturya ve Romanya'da toplam 10 kişi tutuklandı

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Balkan rotası üzerinden Avrupa'ya yasa dışı göçü koordine eden bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, 9 Nisan tarihinde yapılan operasyonda Avusturya ve Romanya'da toplam 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Verilen bilgilerde, suç örgütünün, Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu göçmenleri 7 bin avro karşılığında araba, dolmuş veya kamyonlarla Balkan ülkelerinden Avrupa'ya taşıdıkları kaydedildi.

Operasyon kapsamında 24 eve yapılan baskınlarda nakit para, sahte evrak ve cep telefonlarının ele geçirildiği aktarıldı.

Organize suç örgütünün yaklaşık iki yıldır aktif olduğu ve şimdiye kadar 180 kadar göçmeni yasa dışı yollardan Avrupa'ya getirdiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Europol, 2018 yılında şu ana kadar 21 yasa dışı göç organizasyonunun engellendiğini de açıkladı.

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
Padişah fermanları yakalandıPadişah fermanları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Göçmen Kaçakçılığı Hollanda operasyon

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.