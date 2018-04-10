Europol'den yasa dışı göçe karşı operasyon

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Balkan rotası üzerinden Avrupa'ya yasa dışı göçü koordine eden bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, 9 Nisan tarihinde yapılan operasyonda Avusturya ve Romanya'da toplam 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Verilen bilgilerde, suç örgütünün, Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu göçmenleri 7 bin avro karşılığında araba, dolmuş veya kamyonlarla Balkan ülkelerinden Avrupa'ya taşıdıkları kaydedildi.

Operasyon kapsamında 24 eve yapılan baskınlarda nakit para, sahte evrak ve cep telefonlarının ele geçirildiği aktarıldı.

Organize suç örgütünün yaklaşık iki yıldır aktif olduğu ve şimdiye kadar 180 kadar göçmeni yasa dışı yollardan Avrupa'ya getirdiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Europol, 2018 yılında şu ana kadar 21 yasa dışı göç organizasyonunun engellendiğini de açıkladı.