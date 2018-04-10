Europol'den yasa dışı göçe karşı operasyon

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Balkan rotası üzerinden Avrupa'ya yasa dışı göçü koordine eden bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Europol'den yapılan açıklamada, 9 Nisan tarihinde yapılan operasyonda Avusturya ve Romanya'da toplam 10 kişinin yakalandığı belirtildi.
Verilen bilgilerde, suç örgütünün, Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu göçmenleri 7 bin avro karşılığında araba, dolmuş veya kamyonlarla Balkan ülkelerinden Avrupa'ya taşıdıkları kaydedildi.
Operasyon kapsamında 24 eve yapılan baskınlarda nakit para, sahte evrak ve cep telefonlarının ele geçirildiği aktarıldı.
Organize suç örgütünün yaklaşık iki yıldır aktif olduğu ve şimdiye kadar 180 kadar göçmeni yasa dışı yollardan Avrupa'ya getirdiğinin tahmin edildiği ifade edildi.
Europol, 2018 yılında şu ana kadar 21 yasa dışı göç organizasyonunun engellendiğini de açıkladı.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum