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Ev alışverişinde devre dışı bırakılan emlakçının hukuk zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Bursa’da, bir vatandaş, emlakçının gezdirdiği daireyi komisyon ücreti vermemek için eşini devreye sokarak sahibinden satın aldı.

Bursa’da, bir vatandaş, emlakçının gezdirdiği daireyi komisyon ücreti vermemek için eşini devreye sokarak sahibinden satın aldı. Ancak mahkeme, alıcının komisyon ödemesine hükmetti.
Binlerce ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nden çıktı. Bursa’da ikamet eden bir vatandaş, yıllardır hayalini kurduğu daireyi almak için emlakçıyla anlaştı. Emlakçının gezdirdiği daire için 4 bin 560 liralık komisiyon ücretini ödemek istemeyen alıcı, ilginç bir yola başvurdu. İddiaya göre, daireyi almaktan vazgeçtiğini söyleyen alıcı, devreye eşini soktu. Ev sahibine ulaşan kadın, komisyon ücreti ödemeden daireyi satın aldı. Bunu öğrenen emlakçı ise çılgına döndü. Vakit kaybetmeden adliyenin yolunu tutan emlakçı Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açtı.
Mahkemede ifade veren davacı emlakçı, davalı ile tellallık sözleşmesi imzaladığını, sözleşmede belirtilen taşınmazı davalıya gösterdiğini ileri sürerek, 4 bin 560 TL komisyon bedelinin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı ise, taşınmazın eşi tarafından satın alındığını belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme, davayı reddetti. Davacı emlakçı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal bir karara imza atan daire, mahkeme kararını bozdu. Davacının, tellallık sözleşmesi gereği kararlaştırılan komisyon ücretinin tahsili istemi ile eldeki davayı açtığının hatırlatıldığı Yargıtay kararında, "Davacı emlakçı ile davalı arasında imzalanan ’Yer Gösterme ve Komisyon Akdi’ başlıklı sözleşme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 520. maddesindeki şartlara uygun geçerli bir tellallık sözleşmesidir. Belge içeriğine göre davaya konu taşınmazın davacıya gösterildiği sabittir. Davacı ile davalı arasında imzalanan sözleşme incelendiğinde, alıcının gördüğü gayrimenkulü şahsı, ortağı veya kendisinin vasıtasıyla görüp beğenen şahıslarca satın alması halinde satış bedeli üzerinden yüzde 3 komisyon + KDV ödeyeceğinin kararlaştırıldığı ve taraflarca imza altına alındığı anlaşılmaktadır. Davacı tellal, davalıya taşınmazı göstermiş, davalı, davacı ile yaptığı sözleşmeyi ortadan kaldırmadan, davacının gösterdiği taşınmaz davalının eşi tarafından satın alınmış olduğuna göre, artık tellal üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve ücret istemeye hak kazanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki mal sahibinin davacı tellalı yetkilendirmemiş olması da sözleşme kapsamında bir önem arz etmez. Açıklanan yönler gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Temyiz olunan kararın davacı yararına bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

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