Ev baklavası yapan işletmelerde bayram mesaisi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- RAMAZAN Bayramı öncesi Kayseri'de ev baklavası yapan işletmeler, müşterilerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Kayseri'de unlu mamul işletmeleri, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlısı olan baklava siparişlerini yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyor. Kentte sayısı 300'ü bulan ev kadınlarının açtığı işletmelerde, yoğun mesai harcanıyor. Ramazan ayının 15'inden sonra bayram için sipariş almaya başladıkları ifade eden unlu mamul işletmecisi Hayriye Acar, "Müşteri adına oldukça yoğun günler geçiyoruz. Ev tipi baklava üretmemiz talebin artmasına neden oluyor. Bir tek müşterinin siparişi neredeyse 4-5 tepsiyi buluyor. Dilim, açma, oklava ve muska olma üzere yaklaşık 4- 5 çeşit baklava yapıyoruz. Yaptığımız baklavaların hepsi cevizli baklavadır. Antepfıstığını sadece süslemede kullanıyoruz. Kayseri baklavası olarak en meşhur ve tercih edilen baklavamız gül baklavasıdır. Baklavanın kilogram fiyatını 30 TL'den satıyoruz. Fiyatlarımız bence çok makul seviyededir, çünkü buradaki ürünlerin hemen hepsi el emeği göz nurudur" dedi.
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