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Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 20:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evine kurduğu özel düzenekler ile Hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştiren A.U. (40) isimli şahsı takibe aldı.

Yapılan takibin ardından zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, salonda elektrikli aletlerle iklimlendirme ortamı sağlanarak yetiştirilen 95 adet saksıda 91 kök Hint keneviri, 150 adet Hint keneviri tohumu, 7 gram içilmek için hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu sakarya Karasu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
donan polisleri ne yapmışlar?
ya bi salın yaaa
Emeğe saygı. :D
Bunun gibi biri daha vardı neyse polis evini basıyor tabi her taraf yemyeşil ne bu diyolar valla bilmiyorum en iyisi bu dediler bende aldım yaşlıda biri tabiki tutuklandı yerlermi :))
7 gram? vay be ne icraat ama
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