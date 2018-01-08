Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştiren A.U. (40) isimli şahsı takibe aldı.
Yapılan takibin ardından zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, salonda elektrikli aletlerle iklimlendirme ortamı sağlanarak yetiştirilen 95 adet saksıda 91 kök Hint keneviri, 150 adet Hint keneviri tohumu, 7 gram içilmek için hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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