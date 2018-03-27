Ev ev bilgilendirme

"Hedef sıfır atık" diyen Keçiören Belediyesi, Ankara’da ilk kez yapılan bir uygulamayla atığı kaynağından ayrıştırmaya yönelik hane bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

"Evden ayrıştırma" yöntemi ile evsel atıklarda azalma sağlanması ve ekonomiye katkı sunulması planlanırken geri dönüşüme de teşvik ediliyor. Şu ana kadar 60 bin haneye bilgilendirme yapan Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri broşür ve ambalaj atık toplama poşeti de dağıtıyor.

Ekipler tek tek evleri gezerek hane halkına pet ve cam şişe, karton, pil, ambalaj, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerin çöp olmadığı konusunda bilgi veriyor. 60 bin ambalaj atık toplama poşeti dağıtılırken haftanın belirli günlerinde saat 09.00-16.00 arası toplanan atıklar evlerden alınıyor. Tüm Keçiören’in bilgilendirilmesi hedeflenirken atık miktarının azaltılmasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi amaçlanıyor.

"Hedef sıfır atık"

Çevreye 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor. Farkındalık çalışmamızın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan’ın da desteklediği Sıfır Atık Projesini Keçiören genelinde uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.