Ev hanımları bu sefer Mehmetçik için hamur açtı

Erzincan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, Afrin’de terör örgütüne karşı mücadele eden Mehmetçiklere bağış amacıyla, kermes etkinliği düzenlendi.

Erzincan Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Şahin, hanımların evlerinde kendi emekleri ile hazırladıkları yiyecekleri vatandaşlara satarak, elde edilen geliri Mehmetçiğe bağışlayacaklarını söyledi.

Hatice Şahin açıklamasında; “Erzincan Belediyesi Kadın Meclisi Konseyi olarak, Erzincan’da ki hanımlarımızın duyarlılıklarından yola çıkarak, belediye başkanımız ve eşinin destekleri ile böyle bir kermes açmayı düşündük. Gelirini ise Afrin’deki Mehmetçiğimize bağışlayacağız. Kermesimiz iki gün sürecek. Burada gönüllü hanımlarımız hamur açıyorlar, malzemelerimizi kendimiz temin ettik. Gönüllü hanımlarımızın evlerinde yaptıkları pasta, börek ve dolmayı halkımıza satarak, gelirini bağışlamak üzere böyle bir düzenleme yaptık” diye konuştu.