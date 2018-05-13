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Ev hanımları tekvando öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Spor Genel Müdürlüğünce uygulanan "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında Ordu'da açılan tekvando kursuna ev hanımları ilgi gösteriyor - Antrenör eşliğinde çalışan kadınlar, tekvando yaparak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de form tuttuyor - Gülhiz Özkan Dönmüş: - "Tekvando adeta hayatımı değiştirdi. Her şeyden önce artık kendimi savunabilecek duruma geldim" - Elif Ocak: - "Tekvando sayesinde artık daha zinde hissediyorum"

HAYATİ AKÇAY - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce her yaş grubundan bireyi sağlıklı ve bilinçli spora yönlendirmek amacıyla uygulanan "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında Ordu'da açılan tekvando kursuna ev hanımları ilgi gösteriyor.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda antrenör eşliğinde çalışma imkanı bulan yaşları 30 ile 65 arasında değişen 50 kadın, tekvando yaparak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de form tuttuyor.

Kursa katılan 65 yaşındaki Şükran Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando ile burada tanıştığını söyledi.

Tekvando öğrenmenin memnuniyetini yaşadığını belirten Özkan, spor yapmaya başladıktan sonra sağlığında olumlu yönde değişikler olduğunu ifade etti.

Elif Yazıcı ise yaklaşık bir yıldır çocukları ile tekvando öğrendiğini anlattı.

Tekvando yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki Yazıcı, "Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Gelsinler bu sporu yapsınlar." dedi.

43 yaşındaki Gülhiz Özkan Dönmüş de tavsiye üzerine projeye dahil olduğunu belirterek, "Böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Evde oturmaktansa gelip burada spor yapmak çok daha mantıklı." diye konuştu.

Tekvandonun adeta hayatını değiştirdiğine dikkati çeken Dönmüş, "Her şeyden önce artık kendimi savunabilecek duruma geldim. İyi ki buradayım ve herkese de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi 47 yaşındaki Elif Ocak ise spor sayesinde daha da sosyalleştiğini söyledi.

Artık daha zinde hissettiğini vurgulayan Ocak, "Zaman zaman çektiğim eklem ağrılarım spor sayesinde geçti." dedi.

- "Düzenli spor sayesinde ağrılarım azaldı"

Bel fıtığı nedeniyle sorunlar yaşadığını dile getiren 40 yaşındaki Çiğdem Olgun da düzenli spor sayesinde ağrılarının azaldığını anlattı.

Olgun, artık daha sağlıklı olduğunun altını çizerek, "Benzer sorunları bulunan ev hanımlarına da spor yapmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Kızı ile antrenmanlara katılan Şule Güney ise tekvandonun çok faydasını gördüğünü, uzun yıllar bu sporu yapmak istediğini söyledi.

Tekvando antrenörü Halil Öziş, projenin her yaştan insana ücretsiz spor yapma imkanı sağladığını ifade etti.

Çeşitli branşlarda kurslar açılmasına rağmen ev hanımların tekvandoyu tercih ettiğini belirten Öziş, kadınların yaklaşık bir yıldır antrenmanlara katıldıklarını söyledi.

Öziş, ev hanımlarının özel çalışma gerektiren tekvandoda bir şeyler öğrendiklerini görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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