"Ev içi şiddete tanık olmak önemli stres kaynağı"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) tarafından kadın konukevinde yapılan araştırma, şiddet mağduru kadınlar ve çocuklarında depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, paranoid düşünce, anksiyete ve kişiler arası ilişkilerde bozukluğun daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

EGEBAM tarafından bu yıl içinde yürütülen çalışma çerçevesinde İzmir'deki kadın konukevlerinde kalan şiddet mağduru 32 kadın ve 32 çocuk ile görüşüldü.

Araştırmaya göre, şiddet mağduru kadınların yüzde 31'inin 13-15 yaş aralığında evlendirildiği, konukevinde kalan tüm kadınların yüzde 75'inin ise hamilelik döneminde de şiddet gördüğü tespit edildi.

Kadınların yüzde 78'i konukevine gelene kadar şiddete çocukları için katlandıklarını aktardı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 31'inde bedensel rahatsızlıklar gözlendi.

Şiddet mağduru kadınlarda ve onların çocuklarında psikiyatrik sorunlara rastlanma sıklığı ise yüzde 60-70 aralığında belirlendi. Anneleri şiddete uğrayan çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere psikiyatrik sorunlara daha sık rastlandı.