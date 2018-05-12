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Ev kadını, devlet desteğiyle modern çiftlik sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan ev kadını 6 çocuk annesi Meral Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibeyle 6 bin metrekare alana kurduğu modern çiftliğe kavuşmanın sevincini yaşıyor - Meral Çelik: - "Hayvanlarla uğraşmak güzel bir şey, kadınlar da hayvanlarla uğraşabilir. Girişimci olmak isteyen kadınlar cesaretli olsunlar, korkmasınlar, zor bir iş değil"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Meral Çelik, devletten aldığı destekle modern çiftlik sahibi oldu.

Sivrice ilçesinin Alıncık köyünde yaşayan 38 yaşındaki 6 çocuk annesi ev kadını Meral Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibeyle 6 bin metrekare alana kurduğu modern çiftliğe kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Çelik, bir arkadaşından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından girişimcilere hibe destek sunulduğunu öğrendi. Sunduğu proje, kurum tarafından kabul edilen Çelik, 1 milyon 200 bin lira bütçeli projesi için yüzde 65 hibe aldı.

Destekle 6 bin metrekare alana 1 yıl önce Avrupa Birliği standartlarına uygun dizayn edilen bir çiftlik kuran Çelik, bir süre sonra büyükbaş hayvan sayısını 50'ye yükseltti.

Hayvanlarından başarılı bir şekilde süt elde eden ve azmi ile başladığı girişimcilikte başarı sağlayan Çelik, başta kadınlar olmak üzere çevresindekilere de örnek oluyor.

Köylülerin "çiftlik ağası" lakabı taktıkları Çelik'in hedefi, mevcut çiftliğine ilave 120 büyükbaş besi hayvan çiftliği kurmak.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek sunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna teşekkür ederek, hibe sayesinde modern bir çiftliğe kavuştuğunu söyledi.

"Hayvanlarla uğraşmak güzel bir şey, kadınlar da hayvanlarla uğraşabilir. Girişimci olmak isteyen kadınlar cesaretli olsunlar, korkmasınlar, zor bir iş değil. Eşlerinin arkasında dursunlar. Biz bu duruma Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sayesinde geldik." diyen Çelik, kadınların bu tür desteklerden yararlanabileceğini belirtti.

Çelik'in eşi Tahir Çelik (43) ise hayvancılığa baba mesleği olarak yıllardır devam ettiklerini dile getirdi.

Eşinin çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştığını anlatan Çelik, "Her zorlukta arkamda duruyor. Tek olduğu için yetişemiyor, mecburi ev işlerinde ben de yardımcı oluyorum. O bana ben de ona destek oluyorum." diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz da kadınların üretime katılmasını desteklediklerini aktardı.

Şimdiye kadar yaklaşık 100 kadını bu desteklerden faydalandırdıklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kırsalda kalkınma istiyorsak annelerimizin mutlaka bu yatırımların içerisine girmesi gerekiyor. Meral Çelik'i bu girişiminden dolayı kutluyorum. 1 milyon 200 bin lira proje tutarıyla bizlere başvuru yaptıklarında bunun yaklaşık 800 bin lirasını hibe olarak verdik. İşletmesi faal bir şekilde devam ediyor."

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