Ev kadını, devlet desteğiyle modern çiftlik sahibi oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Meral Çelik, devletten aldığı destekle modern çiftlik sahibi oldu.

Sivrice ilçesinin Alıncık köyünde yaşayan 38 yaşındaki 6 çocuk annesi ev kadını Meral Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibeyle 6 bin metrekare alana kurduğu modern çiftliğe kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Çelik, bir arkadaşından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından girişimcilere hibe destek sunulduğunu öğrendi. Sunduğu proje, kurum tarafından kabul edilen Çelik, 1 milyon 200 bin lira bütçeli projesi için yüzde 65 hibe aldı.

Destekle 6 bin metrekare alana 1 yıl önce Avrupa Birliği standartlarına uygun dizayn edilen bir çiftlik kuran Çelik, bir süre sonra büyükbaş hayvan sayısını 50'ye yükseltti.

Hayvanlarından başarılı bir şekilde süt elde eden ve azmi ile başladığı girişimcilikte başarı sağlayan Çelik, başta kadınlar olmak üzere çevresindekilere de örnek oluyor.

Köylülerin "çiftlik ağası" lakabı taktıkları Çelik'in hedefi, mevcut çiftliğine ilave 120 büyükbaş besi hayvan çiftliği kurmak.