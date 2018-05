Ev kadınları, resim çizerek stres atıyor

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Eyyübiye Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı meslek edinme kurslarına katılan 22 kadın, resim çizerek ev hayatındaki stres ve depresyonu fırçalarının darbeleriyle yeniyor.

Eyyübiye Halk Eğitim Müdürlüğü'nün, ev kadınlarına el beceri kursları öğretmek ve sosyal dayanışmayı artırmak için açtığı kurslara ev kadınları yoğun ilgi gösterdi. Kurslara gelen 22 kadın, 'öğrenmenin yaşı yok' diyerek resim dersi almaya başladı. Azimli ev kadınları, dört ay boyunca resim öğretmeni Aysel Peker'den kompozisyon, denge, renk tonlaması, gölgeleme konularını öğrendi. Belirli bir seviyeye gelen kadınlar tuvalin karşısına geçip, paleti ellerine alarak resim yapmaya başladı. Birbirinden güzel eserleri çıkmaya başlayınca da resim öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle bir sergi açmaya karar verdiler.

Açılan sergide görücüye çıkan resimler ziyaretçiler tarafından beğeni topladı. Kadınların çalışma azimleri ve yaratıcılıkları ile çok önemli işler yapılabileceklerini Şanlıurfa'da her alanda ispatladıklarını ifade eden Eyyübiye Halk Eğitim Müdürü Necati Taş, “Kursiyerlerimiz boş zamanlarını değerlendirerek, burada güzel sanat eserlerini ortaya çıkardılar. Bu konuda emeği geçenlerle teşekkür ediyorum. Burası ev kadınlarımız için aynı zamanda bir terapi merkezi konumundadır. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz hem sosyalleşiyor, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de gündelik stresten uzaklaşarak kendini daha mutlu hissediyor" diye konuştu.

Resim çizdikten sonra dünyasının çok değiştiğini ve mutlu olduğunu ifade eden ev kadını Perihan Tiyenç, şunları söyledi:

"Ben uzun yıllardır rahatsızdım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine resim kurslarına katıldım. Burada doktorların beceremeyeceği tedaviyi ben resimle yenmeye başladım. Burası bana terapi gibi geldi. Resim yapmak beni çok rahatlatıyor. Fırça darbesiyle içimdeki her şeyi unutuyorum. Burası bana çok iyi geldi. Doktorların veremediği şifayı ben çizerek aldım. Oldukça güzel resim yaptığımız için çevremizdekiler bizlere 'Şanlıurfa'nın Picasso kadınları' diye hitap etmeye başladılar."

Evin stresini resim kursuyla attığını anlatan ev kadını Güler Sarı, "Ben buraya ilk başta çok isteksiz olarak geldim. Daha sonra zamanla bu isteksizliğim bana bir yetenek olarak geldi. Kendi adıma çok güzel tablolar yapmaya başladım. Buna ben dahil inanamadım. Benim resim çizme yeteneğim yoktu. Bir süre rahatsızdım. Bu kurslar sayesinde o rahatsızlığımı üzerimden attım. Evin, dışarısının stresini buraya gelip atıyorum. Sakin ve mutlu bir şekilde evime dönüyorum. Fırçalar sayesinde kendimi kuş gibi rahat hissediyorum. Doktor terapisinden daha iyi geliyor" dedi.

Ev kadınlarına yönelik resim kursunu vermekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten resim öğretmeni Aysel Peker, "Bizler bu merkezde ev kadınlarımızın günlük ve ailevi ortamlarından bir nebzede olsa arınmalarını sağlamak için bu kursu açtık. Ev kadınlarımızın hayatlarındaki sıkıntıları, burada beleklerini resim çizerek boşaltmaya çalışıyoruz. Bölgede kadınlarımız en çok aile ve ekonomik stresi yüzünden oldukça mutsuz ve zorluklar yaşıyor. Bizlerde onlara kapımızı açarak içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyoruz. Onlar mutlu bir şekilde evlerine dönünce bizlerde ne kadar güzel bir iş yaptığımızın farkına varıyoruz." şeklinde konuştu.

RESİM BİRLİKTE SOSYALLEŞTİK

Gizem Öztürk ise, boş zamanlarında resim kurslarına katıldığını belirterek şunları anlattı:

"Resim insanın stresini atması için çok güzel bir aktivitedir. Biz burada hem sosyalleştik hem de güzel arkadaşlıklar edindik. Resimdeki o renkler o tonlamalarla kendinizi bireysel olarak ifade ediyorsunuz. Bu hem çalışmalarımıza hem de günlük hayatımıza yansıyor."

Usta öğretici Heyecan Seydan,"Burası bir terapi merkezi kadınlarımız buraya gelip, konuşup rahatlıyor. O konuda kadınlarımız çok memnun olarak buradan ayrılıyor. Burada yalnızca iş yapmak değil konuşarak, kendilerini ifade ediyorlar. Kadınlara yönelik bu tür kursların hep olması gerekiyor. Çünkü çalışmayan kadınlarımız var. Her gün çocuklarıyla, eşleriyle ilgilenip bunalan kadınlarımız var. Bu kurslar sayesinde üzerlerindeki stresi atıp evlerine gidiyorlar. Bu konuda bu kursların açılmasına daha fazla önem gösterilmesini isityoruz"şeklinde konuştu.

