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Ev sahibi olmayı hayal ederken, dolandırıldıklarını iddia ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezdeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde, inşaat firması sahibinin, aynı daireleri sözleşme üzerinden birkaç kişiye satıp, konutun inşaatını yarım bırakarak, kaçtığını öne süren bazı mahalle sakinleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Aydınlıkevler Mahallesi'nde konut yapan inşaat firması sahibi İbrahim E., iddiaya göre, aynı daireler için anlaştığı bazı mahalle sakinlerinden para toplayıp, ortadan kayboldu.

Ev sahibi olmayı hayal ederken, dolandırıldıklarını iddia ettiler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezdeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde, inşaat firması sahibinin, aynı daireleri sözleşme üzerinden birkaç kişiye satıp, konutun inşaatını yarım bırakarak, kaçtığını öne süren bazı mahalle sakinleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde konut yapan inşaat firması sahibi İbrahim E., iddiaya göre, aynı daireler için anlaştığı bazı mahalle sakinlerinden para toplayıp, ortadan kayboldu. Firma sahibi ile yetkililerine bir türlü ulaşamayan mahalleli, satın aldıkları dairelerinin birden fazla kişiye sözleşme üzerinden satıldığını ve konutun inşaatının yarıda kaldığını öğrenince dolandırıldığını anladı. 152 dairenin yapılacağının söylendiği inşaat alanında toplanan mahalle sakinleri, tepkilerini dile getirdi. 250- 300 kişinin mağdur olduğu öne sürülürken, dolandırıldığını belirten bazı kişiler, adliyeye gidip, İbrahim E. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mahalle sakinlerinden Ali Ertan, mağdur olduklarını savunarak, "Mağduruz, çok güvendik, inandık. Bir daireyi 2- 3 kişiye de satmış. Çok insan perişan, 10 ustamız mağdur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Savcılığımızın derhal el atmasını istiyoruz" dedi.
'DAİRE BAŞI 130- 140 BİN TL DÜŞÜYOR'
Koray Bozkurt ise mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulmasını isteyerek, "Bu inşaatların sahibi İbrahim E., ailesiyle birlikte kaçtı. Bu mağduriyetin çözüme kavuşturulmasını istemekteyiz. Herkes elindeki tüm birikimini vermiş gelmiştir, herkes kredi çekmiştir. Adam büyük vurgun yaptı. Tapusunu alanlar ve alamayanlar da var. Bir daireyi 2 kişiye, 3 kişiye satmıştır. Bizim haricimizde çalışan işçiler de mağdur. 260 kişinin mağduriyetinin çözülmesini istemekteyiz. Ortalama bir daire başı 130-140 bin TL düşmektedir. Dün geceden beri firma sahiplerinin telefonları kapalıdır, ulaşılamıyor. Oturduğu evde ve firmanın ofisinde eşyaları duruyor, kapılar kapalı şekildedir" diye konuştu.
'İŞLERİ DÜZELTECEĞİM' DEMİŞ
Dış cephe işi yapan Murat Demir de "İlk başlarda çok güzel gidiyordu. İnşaattın hali belliydi. 4- 5 ay içerisinde bu aşmaya geldi. Hep millete referans olarak iyi gösterdi. Yukarıda bir inşaat başlamış, temel yokken millete 'ucuz daire alayım' bahanesiyle 70 daire filan satmış. Geçen cuma günü buradaydı, 'İşleri düzelteceğim' dedi; ama gidiş o gidiş. Telefonlara bakmıyor, kendisine ulaşamıyoruz. Benim şu anki mağduriyetim 150 ile 170 bin TL arası" dedi.
Kalıp işi yapan Abdurahman Tekin ise firma sahibinin mal varlıklarına el koyulmasını isteyerek, "Acil olarak bu adamın savcılık tarafından yakalanmasını ve mal varlıklarına el koyulmasını istiyoruz. Bir daireyi aldım, diye sevinirken, benim haricinde 3 kişi daha almış bu daireyi" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Ev sahibi olmayı hayal ederken, dolandırıldıklarını iddia ettilerEv sahibi olmayı hayal ederken, dolandırıldıklarını iddia ettilerEv sahibi olmayı hayal ederken, dolandırıldıklarını iddia ettilerEv sahibi olmayı hayal ederken, dolandırıldıklarını iddia ettiler

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