HABER

Ev ve iş yerlerinin çatıları havada uçtu, vatandaş sokakları boşalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Ağrı’da sabah erken saatlerde başlayan fırtına hayatı adeta felç etti.

Ağrı’da sabah erken saatlerde başlayan fırtına hayatı adeta felç etti. Fırtına nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin çatıları uçarken, vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Ağrı il merkezinde etkili olan fırtına şehirde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Binalardan düşen çatılar büyük tehlike oluştururken, vatandaşlar etkisini artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokakları boşalttı. Çok sayıda ev, okul, resmi kurum ve iş yerinin çatısı uçarken, birçok iş yerinin reklam tabelaları da düştü. Fırtına nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve onlarca ağaç kırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.