Ev ve iş yerlerinin çatıları havada uçtu, vatandaş sokakları boşalttı

Ağrı’da sabah erken saatlerde başlayan fırtına hayatı adeta felç etti. Fırtına nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin çatıları uçarken, vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Ağrı il merkezinde etkili olan fırtına şehirde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Binalardan düşen çatılar büyük tehlike oluştururken, vatandaşlar etkisini artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokakları boşalttı. Çok sayıda ev, okul, resmi kurum ve iş yerinin çatısı uçarken, birçok iş yerinin reklam tabelaları da düştü. Fırtına nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve onlarca ağaç kırıldı.
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