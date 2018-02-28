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Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:15 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından, Kırklareli’de bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.Kırklareli’de bulunan kuş ve akvaryum balıkları satış yerleri "Ev Süs Hayvanları Eğitim, Barınma, Satış Ve Üretim Yerleri" hakkındaki yönetmelik gereğince yer seçim komisyonu üyeleri tarafından denetim yapıldı.

Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından, Kırklareli’de bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.
Kırklareli’de bulunan kuş ve akvaryum balıkları satış yerleri "Ev Süs Hayvanları Eğitim, Barınma, Satış Ve Üretim Yerleri" hakkındaki yönetmelik gereğince yer seçim komisyonu üyeleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, petshoplarda bulunan hayvanların yaşam şartarı, satış yapan yetkililerin eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığı, petshopların ruhsat durumları incelendi

Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi

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