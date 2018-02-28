Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından, Kırklareli’de bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.
Kırklareli’de bulunan kuş ve akvaryum balıkları satış yerleri "Ev Süs Hayvanları Eğitim, Barınma, Satış Ve Üretim Yerleri" hakkındaki yönetmelik gereğince yer seçim komisyonu üyeleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, petshoplarda bulunan hayvanların yaşam şartarı, satış yapan yetkililerin eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığı, petshopların ruhsat durumları incelendi
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