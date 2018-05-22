Ev ziyaretleriyle öğrencilerin okula ilgisini artırıyorlar

Van'ın Edremit ilçesinde görevli öğretmenler, veli okul işbirliğini geliştirmek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Öğretmenler, bir yandan öğrencilerinin başarısı için çaba sarf ederken diğer yandan da veli, öğrenci ve okul işbirliğini geliştirmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ev ziyaretleri yapan öğretmenler, hem öğrencilerinin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatı buluyor hem de veli okul ilişkisinin gelişmesini sağlıyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden beri vatandaşlar ile devlet arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.
30 bin öğrencisi bulunan ilçede öğretmenlerin 10 bin aileyi ziyaret ettiğini anlatan Çiçekli, "Veli ziyaretleriyle vatandaşlarımızın okula ilgisini arttırmayı, veli, öğrenci ve okul işbirliğini geliştirmeyi, akademik başarıyı artırmayı ve beraberinde devlet millet kaynaşmasını sağlamayı amaçladık. Edremit Belediyesi olarak da öğretmenlerimize veli ziyaretlerine gittiklerinde ikram etmeleri için meşhur tatlımız lokumu gönderiyoruz, bu da tatlı bir dokunuş oldu." dedi.
Kaymakam Çiçekli, yıl sonuna kadar öğretmenlerin 30 bin aileyi ziyaret etmesini hedeflediklerini ifade ederek şöyle konuştu:
"Öğretmenlerimiz bu ziyaretlerle toplumu, öğrencinin yaşadığı ortamı tanıdı ve daha iyi empati kurma fırsatı elde etti. Okuldaki öğrencinin durumunu ve sıkıntılarını daha iyi anlama, oradaki çevresel şartları kavrama fırsatı buldular. Ayrıca geçmişten bu zamana vatandaşlarımız kendisiyle muhatap olan kamu görevlilerini devlet olarak kabul etmeye meyillidir. Devletin en sıcak yüzleri olan öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz tarafından bu ziyaretin gerçekleştirilmesi, ciğerpareleri olan çocuklara bu ilginin ne kadar yüksek olduğunun gösterilmesi, velilerimizi de çok memnun etti."
Rehber Öğretmen Burcu Yağız da ev ziyaretleriyle öğrencileri daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını ve öğrencinin okula uyum sürecinin hızlandığını aktardı.
Ziyaretlerin veli öğrenci arasındaki bağları da güçlendirdiğini anlatan Yağız, "Ziyaretlerimizle velilerimizin okula olan ilgileri çok arttı. Çocuklarda çok büyük değişimler oldu. Öğrenciler öğretmenlerini evlerinde görünce çok etkileniyor. Onlara verdiğimiz değeri daha iyi anlıyorlar. Bu ziyaretler öğrencilerin derslerine de etki ediyor." dedi.
Velilerden Adile Gültekin de öğretmenlerin ev ziyaretleri sonrası öğrencilerin okula ilgisinin arttığını söyledi.
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