Ev ziyaretleriyle öğrencilerin okula ilgisini artırıyorlar

Van'ın Edremit ilçesinde görevli öğretmenler, veli okul işbirliğini geliştirmek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Öğretmenler, bir yandan öğrencilerinin başarısı için çaba sarf ederken diğer yandan da veli, öğrenci ve okul işbirliğini geliştirmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ev ziyaretleri yapan öğretmenler, hem öğrencilerinin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatı buluyor hem de veli okul ilişkisinin gelişmesini sağlıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden beri vatandaşlar ile devlet arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

30 bin öğrencisi bulunan ilçede öğretmenlerin 10 bin aileyi ziyaret ettiğini anlatan Çiçekli, "Veli ziyaretleriyle vatandaşlarımızın okula ilgisini arttırmayı, veli, öğrenci ve okul işbirliğini geliştirmeyi, akademik başarıyı artırmayı ve beraberinde devlet millet kaynaşmasını sağlamayı amaçladık. Edremit Belediyesi olarak da öğretmenlerimize veli ziyaretlerine gittiklerinde ikram etmeleri için meşhur tatlımız lokumu gönderiyoruz, bu da tatlı bir dokunuş oldu." dedi.