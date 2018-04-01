Evcil Hayvanlar Parkı'nın yeni üyeleri

Ankara (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, yeni doğan sakinleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Uyanış Mahallesi'nde 19 dönümlük alanda kurulu Evcil Hayvanlar Parkı, Ankara keçisi, Ankara kedisi, tavşan, midilli atları, köpek ve balık gibi birçok hayvan türünü bünyesinde barındırıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle çocuklu ailelerin uğrak yerleri arasında bulunan parkta, yeni doğan midilli atı ve tiftik keçisi yavruları ilgi görüyor.

Parkta nesli tüketmekte olan çok sayıda hayvan türü de özel koruma altına alınıyor, bakım ve beslenmeleri sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurduğu, iki çocuk oyun parkı, yapay şelale ve piknik alanı ile birbirinden farklı onlarca türü bünyesinde barındıran Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda, keçi ve midilli yavrularının kafeslerine giren çocuklar, hayvanları daha yakından tanıma imkanı buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı sorumlusu veteriner hekim Hekim Didem Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın 1998 yılında vatandaşların ziyaretine açıldığını belirterek, alan içerisinde başta Ankara'nın simgelerinden olan Ankara keçisi ve Ankara kedisinin aralarında yer aldığı 47 tür hayvanın bulunduğunu söyledi.

Akpınar, vatandaşların ücretsiz olarak giriş yaptığı park bünyesinde deve, iguana ve fare türü bir hayvan olan Gine pikin yanı sıra papağan, kanguru, lama gibi bir çok hayvanın ziyaretçilerini beklediğini söyledi.