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Evde A4 patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Hatay'da, uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A4 patlayıcı yapımında kullanılan 6 kilogram malzeme ele geçirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A4 patlayıcı yapımında kullanılan 6 kilogram malzeme ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair aldığı ihbar üzerine Yeşil Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde arayan ekipler, evde A4 patlayıcı yapımında kullanılan 6 kilogram malzeme buldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirildiği olayda, B.Ö. (42) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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A4 patlayıcı ele geçirildi hatay patlayıcı terör

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