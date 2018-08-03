Evde başladığı çikolata üretimini imalathaneye taşıdı

OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'da iki çocuk annesi ev hanımı Dilek Akgül, çocukları için evinde başladığı çikolata yapımını geliştirerek, KOSGEB desteğiyle kendi imalathanesini kurdu.
Çocukları için 4 yıl önce evinde çikolata yapan Akgül (33), bunları ikram ettiği komşuları ve arkadaşlarının da çok beğenmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar verdi.
Eşiyle gittiği Almanya'da çikolata üretilen imalathaneleri inceleme fırsatı bulan kadın girişimci, KOSGEB'e yaptığı başvurunun kabul edilmesi sonrası aldığı destekle kendi iş yerini açtı.
Akgül, AA muhabirine, evde başlayan üretimin imalathaneye taşınması süreci anlattı.
Önceleri sadece çocukları için çikolata yaptığını belirten Akgül, "Kızlarım çikolatayı çok seviyordu. Çocuklarıma sağlıklı çikolata yedirmek için evde yapmaya karar verdim. İnternetten araştırarak çikolatanın nasıl yapıldığını öğrendim ve yapmaya başladım." dedi.
Yaptıklarının zamanla çevresindekilerin de dikkatini çektiğini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:
"Arkadaşlarım çay, kahve içmeye geldiğinde onlara da yaptığım çikolatalardan ikram ediyordum. Çok beğendiler. Sonra benden çikolata almak istediklerini söylediler. Eşimle 2015 yılında Almanya'ya seyahate gitmiştik. Ben de 'bunu iş hayatına nasıl taşırım' diye araştırıyordum. Orada çikolata yapımını inceledim. Eve döndüğümde öğrendiklerimi mutfağımda uygulamaya başladım."
- KOSGEB'e başvurarak imalathane açtı
Akgül, her geçen gün yaptığı çikolata miktarı ve çeşidinin arttığını, artık evde yaptığı üretimle çevresinden gelen taleplere yetiştiremediğini ifade ederek, "Sürekli artan talep üzerine 2017 sonunda KOSGEB’e başvurdum. Bu alanda iş hayatına atılmaya kararlıydım. Aksaray’da böyle bir işletme yoktu, ilk olacaktı. Belli riskleri vardı ama benim gibi ev kadınlarına örnek olabileceğimi düşündüm. KOSGEB desteğiyle Ocak 2018'de bu küçük imalathaneyi kurdum." diye konuştu.
- "İş yerimi büyütmeyi istiyorum"
Artan talebe yetişmek için işletmesini büyüteceğini söyleyen Akgül, şunları kaydetti:
"Eskiden evde elimde bir kilo çikolata yapıyordum. Yoruluyordum ve yetişemiyordum. Şimdi makinelerimle günde 15-20 kiloya kadar çikolata yapıp, paketleyip, ertesi gün talep edilen yerlere teslim ediyorum. Kapadokya'ya özgü balon ve peribacaları gibi figürler, İstanbul'un tarihi yerleri, doğuma özel hediyelik ürünler, kız isteme merasimleri için özel çikolatalar ve misafirlere yönelik ikramlıklar gibi 20 farklı türde çikolata üretiyorum. Tarihi ve turistik yerleri işlediğimiz çikolatalar daha çok talep görüyor. Şu anda tek başıma bu işleri yürütüyorum. Artan talebe göre iş yerimi büyütmeyi ve geniş bir eleman ağı oluşturmayı arzuluyorum."
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- "Misafirlerimize kahvenin yanında ikram ediyoruz"
İşletmeden çikolata alışverişi yapan Merve Ağaçlı da "Bu mahallede oturuyorum. Arkadaşımızın buraya çikolata dükkanı açtığını öğrendim. Doğal el ürünleri adı altında, tamamen sağlığa zararsız, rafta uzun süre beklemeyen ürünlerden oluşuyor. Marketlerdeki gibi lezzetleri gayet yerinde. Hediye olarak ve evde tüketmek için sürekli alışveriş yapıyoruz. Misafirlerimize kahvenin yanında ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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