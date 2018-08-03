Evde başladığı çikolata üretimini imalathaneye taşıdı

OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'da iki çocuk annesi ev hanımı Dilek Akgül, çocukları için evinde başladığı çikolata yapımını geliştirerek, KOSGEB desteğiyle kendi imalathanesini kurdu.

Çocukları için 4 yıl önce evinde çikolata yapan Akgül (33), bunları ikram ettiği komşuları ve arkadaşlarının da çok beğenmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar verdi.

Eşiyle gittiği Almanya'da çikolata üretilen imalathaneleri inceleme fırsatı bulan kadın girişimci, KOSGEB'e yaptığı başvurunun kabul edilmesi sonrası aldığı destekle kendi iş yerini açtı.

Akgül, AA muhabirine, evde başlayan üretimin imalathaneye taşınması süreci anlattı.

Önceleri sadece çocukları için çikolata yaptığını belirten Akgül, "Kızlarım çikolatayı çok seviyordu. Çocuklarıma sağlıklı çikolata yedirmek için evde yapmaya karar verdim. İnternetten araştırarak çikolatanın nasıl yapıldığını öğrendim ve yapmaya başladım." dedi.

Yaptıklarının zamanla çevresindekilerin de dikkatini çektiğini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım çay, kahve içmeye geldiğinde onlara da yaptığım çikolatalardan ikram ediyordum. Çok beğendiler. Sonra benden çikolata almak istediklerini söylediler. Eşimle 2015 yılında Almanya'ya seyahate gitmiştik. Ben de 'bunu iş hayatına nasıl taşırım' diye araştırıyordum. Orada çikolata yapımını inceledim. Eve döndüğümde öğrendiklerimi mutfağımda uygulamaya başladım."