HABER

Evde bulduğu zehirli 'akrebi' öldürmek yerine beslemeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, evinin lavabosunda 1,5 ay önce bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar veren 36 yaşındaki Eşref Mugutay, akrebe Türkçe'de 'Sivri' anlamına gelen Kürtçe 'Tujo' adını koydu.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da, evinin lavabosunda 1,5 ay önce bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar veren 36 yaşındaki Eşref Mugutay, akrebe Türkçe'de 'Sivri' anlamına gelen Kürtçe 'Tujo' adını koydu. Evinde beslemeye başladığı akrebin kuyruğuna ip bağlayan Mugutay, köpek gezdirir gibi evin bahçesinde akrebini gezdiriyor. Merkez Sur ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Eşref Mugutay, 1,5 ay önce evinde bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar verdi. Mugutay, akrebin kuyruğuna ip bağlayarak bir kavanoz içerisinde koyduğu akrebi beslerken, yaptığı araştırmada akrebin zehirli olduğunu öğrendi. Buna rağmen akrebi besleyen Mugutay, ayrıca beslediği akrebi akşam serinliğinde evinin bahçesinde ve ağaç diplerine götürerek gezdirdiğini söyledi. Gün içerisinde iki saatini ayırdığı akrebe gözü gibi bakan Mugutay, bazen ise topladığı böceklerle akrebini beslediğini söyledi. ?ELİMİZİ ISLATIP DAMLATARAK AKREBE SU VERİRİZ" Zehirli akrebi besleyen Eşref Mugutay, akrebi evde lavabo içerisinde bulduklarını ve öldürmeye kıyamadıklarını için beslemeye karar verdiklerini söyledi. Mugutay, ?İnsanların zararı var ama, hayvanların zararı yok bu sebeple beslemek istedik. Çocuklardan uzak tutuyoruz. Ama, serinlik olduğu zaman cadde başına çıkarıp bırakıyoruz. İnsanların ilgisini de çekiyor. Genellikle ağaç kenarlarına bırakıyoruz. Kırıntıları yer. Yada biz yakaladığımız böcekleri önüne bırakırız. Elimizi ıslatıp damlatarak su veririz. Mahallenin herhangi bir tepkisi olmadı. Onlarda ilgi gösteriyor. Bulduğumuz akrebin ismini 'Tujo' koyduk. Diyarbakır'da genellikle sivri olarak anlam taşır. Televizyonlarda hayvanlara işkence yapıldığını görüyoruz. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Onların şimdi dilleri yok ama edilen zulümün elbet hesabı çıkar. Kesinlikle hayvana zulüm etmiyoruz. Eziyet etmiyoruz. Sallayıp işkence yapmıyoruz, kuyruğuna ip bağladık sonuçta zehirli bir hayvan ve elimize alamıyoruz. Bulduğumuz yöntem bu şekilde kendisine zarar vermedik oda bize zarar vermedi. Beslemeye devam edeceğim" dedi.

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Yıkım kararı çıkan caminin cemaati cuma namazını konteynerde kıldıYıkım kararı çıkan caminin cemaati cuma namazını konteynerde kıldı
Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşmeSon dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Seri katilden polise akılalmaz soru

Seri katilden polise akılalmaz soru

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.