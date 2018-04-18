HABER

Evde dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

35 yaşındaki güzellik uzmanı Eda U., Antalya'da evinde 6 yıllık arkadaşının akılalmaz dehşetiyle karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ç.Ç. tarafından dövüldükten sonra bıçak zoruyla banyoya kapatılan kadın, tacize uğradı.

Evde dehşeti yaşadı

Bıçakla yaralanan kadın, iki saat boyunca tacizci arkadaşıyla boğuştu. Fırsatını bulup kanlar içinde 5 kat aşağı inip başka apartmanı sığındı. Gözaltına alınan Ç.Ç. tutuklandı.

Kadın derneklerince sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay 28 Mart'ta Antalya'da yaşandı. Olay iddialara göre şöyle gelişti: 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı Eda U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı.

Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği Eda U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapattı. Eda U., sonrasında yaşadığı dehşet dolu anları böyle anlattı:

TEK TESELLİM KIZIM EVDE DEĞİLDİ

Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. 3 bıçak darbesi karnıma aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu. Vücudumda diş izleri var.

Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. O sırada kaçıp kanlar içerisinde 5 kat aşağı indim. Karşı binaya sığındım. Polis çağırdık. Gerisini pek hatırlamıyorum.

Duruşmada olayla ilgisi bulunmadığını söylüyor ama evimin 10 farklı noktasında parmak izi var. Bıçakta parmak izi var. Vücudumda diş izleri var. Tek tesellim o gün, 15 yaşındaki kızımın evde olmamasıydı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ikinci duruşmanın 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Sabah

Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya istismar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Okuyucu Yorumları 2 yorum
sizin gibi mallara az bile ne alırsın elin itini evine be beyin yoksunu canlı
KOMŞULARDA HİÇ DUYMAZ ZATEN !!!
Diğer Haberler
Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

Son dakika! FSM Köprüsünde zincirleme kaza!

Son dakika! FSM Köprüsünde zincirleme kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.