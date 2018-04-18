Evde dehşeti yaşadı

Bıçakla yaralanan kadın, iki saat boyunca tacizci arkadaşıyla boğuştu. Fırsatını bulup kanlar içinde 5 kat aşağı inip başka apartmanı sığındı. Gözaltına alınan Ç.Ç. tutuklandı.
Kadın derneklerince sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay 28 Mart'ta Antalya'da yaşandı. Olay iddialara göre şöyle gelişti: 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı Eda U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı.
Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği Eda U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapattı. Eda U., sonrasında yaşadığı dehşet dolu anları böyle anlattı:
TEK TESELLİM KIZIM EVDE DEĞİLDİ
Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. 3 bıçak darbesi karnıma aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu. Vücudumda diş izleri var.
Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. O sırada kaçıp kanlar içerisinde 5 kat aşağı indim. Karşı binaya sığındım. Polis çağırdık. Gerisini pek hatırlamıyorum.
Duruşmada olayla ilgisi bulunmadığını söylüyor ama evimin 10 farklı noktasında parmak izi var. Bıçakta parmak izi var. Vücudumda diş izleri var. Tek tesellim o gün, 15 yaşındaki kızımın evde olmamasıydı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ikinci duruşmanın 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.
Kaynak: Sabah
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