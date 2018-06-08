Evde eğitim gören Esra'nın karne sevinci

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve Wilson hastalığı (vücutta bakır birikmesiyle ortaya çıkan hastalık) nedeniyle okula gidemeyen Esra Gökmen, karne heyecanını eğitim gördüğü evinde yaşadı.

Dokuz ay önce hastalık teşhisi konulan Gökmen, 1 yıldır eğitimini Yavuz Mahallesi'ndeki evinde sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gökmen ailesini ziyaret ederek, öğrenciye karnesini verdi.

Büyük heyecan ve mutluluk yaşayan Gökmen ailesi, kızlarına ders anlatan öğretmenlerine teşekkür etti.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, böyle bir öğrenciye karne vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak evde eğitim gören çok sayıda öğrencinin de bugün karne sevici yaşadığını ifade eden Tekin, "Türkiye'de şu anda 16 bin öğrenciye evde eğitim veriliyor. Okula gidemeyen bin küsur öğrenciye de hastanelere giderek eğitim veriyoruz. Bunlar devlet olarak zaten bizim görevimiz. 16 bin öğrenciye Esra gibi eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz, evlere veya hastanede tedavi gören öğrencilere gidip derslerini anlatıyor. Bunlar çok önemli imkanlar. Dünyanın birçok ülkesinde olmayan imkanlar bunlar." diye konuştu.

Anne Havva Gökmen de kızının karnesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

