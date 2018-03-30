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Evde eğitim Silopili Enes'in yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki spina bifida hastası Enes Nart, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan evde eğitim hizmeti sayesinde eğitimini sürdürmenin sevincini yaşıyor - Ayşe Nart: - "Daha önce oğlumu bazen sırtımda taşıyarak okula götürüyordum. Evde eğitim aldıktan sonra çok rahatladım ve çocuğum daha rahat eğitim almaya başladı. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum"

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan evde eğitim hizmeti, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki spina bifida (ayrık veya açık omurga) hastası Enes Nart'ın yüzünü güldürüyor.

Narth, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan evde eğitim hizmetinden faydalanıyor. Silopi'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşadığı evin bir bölümünde eğitim gören Enes Nart, eğitimini sürdürmenin sevincini yaşıyor.

Hastalığından dolayı okula gidemeyen ilkokul 5. sınıf öğrencisi Enes Nart'a sınıf öğretmeni Muradiye Mıdık, eğitim veriyor.

Anne Ayşe Nart, AA muhabirine, oğlunun hastalığı dolayısıyla doğuştan engelli olduğunu, onu okula kendi imkanlarıyla götürdüğünü söyledi.

Oğlunu okula götürme konusunda güçlük çektiğini dile getiren Nart, "Daha önce oğlumu bazen sırtımda taşıyarak okula götürüyordum. Evde eğitim aldıktan sonra çok rahatladım ve çocuğum daha rahat eğitim almaya başladı. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Enes Nart ise evde eğitim gördüğünü için mutlu olduğunu, öğretmeni ile derslerde çok eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Mıdık da Enes'in çok başarılı ve zeki bir öğrenci olduğunu anlatarak, kendisi ile bu yıl tanıştıklarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başından beri dersleri keyifli bir şekilde birlikte sürdürdüklerini belirtti.

"Enes gibi bir öğrenciye sahip olduğum için şanslıyım. Enes derslere karşı çok ilgili ve azimli. Birçok konuda çok meraklı ve araştırma yapmayı seviyor. Birlikte deneyler, araştırmalar yapıyoruz. Ders dışında satranç oynuyoruz. Enes bana ve çevresine karşı çok kibar, saygılı, yardımsever bir çocuk." ifadelerini kullanan Mıdık, Enes'e eğitim hayatı boyuncu başarılar diledi.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, eğitimin engel tanımadığını anlatarak, ilçede 16 öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlandığını bildirdi.

Dayanan, "Bu da bakanlığımızın ne kadar eğitime ehemmiyet verdiğini, bizim için eğitimde bir ferdin bile feda edilmeyeceğinin net bir göstergesidir. Öğretmenlerimiz, haftada 10 saat çocuğumuza bire bir evinde akranlarının seviyesinde eğitim veriyor." diye konuştu.

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