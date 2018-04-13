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Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir binanın çatı katındaki yangında en üst kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, en üst kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu da kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Salı Baba Mahallesi Hasat Sokak'ta bir binanın çatı katındaki yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken binanın en üst katındaki dairede bir çocuğun mahsur kaldığını tespit etti.

Ekipler, kapısını kırarak girdikleri evdeki 4 yaşındaki çocuğu, dumandan etkilenmemesi için merdivenle tahliye etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın, binanın çatı katında hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Elazığ yangın

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