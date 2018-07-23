Evde yakalanan yılan doğaya salındı

Taha AYHAN-MALATYA-(DHA) MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Haznedaroğlu'na ait evin içindeki dolaba giren yılanı fark etmesiyle itfaiyeyi aradı. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından ilçe merkezinden uzak bir bölgeye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahallelilerde yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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