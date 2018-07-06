Evden 1500 kilometre uzakta, zor hayatlar

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Yasin KESKİN/BURSA, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yaşayan yüzlerce aile, nisan ayında çocuklarını okullarından alıp, tarla ve bahçelerde çalışmak için yaklaşık 1500 kilometre uzaktaki Bursa'ya geliyor. Tuvalet, banyo, mutfak, elektrik ve suları olmayan, toprak üzerine kurdukları çadırlarda yaşayan aileler, sabahları traktörler römorklarında tarlaya gidip, bütün gün güneşin altında çalıştıktan sonra, akşam dönüşe geçiyor. Kadın ve çocuklar 20 TL, erkekler ise 55 TL yevmiye karşılığında saatlerce çalıştıktan sonra, çadırlarda dinlenip, uyuyor. Ailelerin zor şartlardaki bu yaşamları, kasım ayına kadar sürüyor.

Geçimlerini sürdürebilmek için ekim ve hasat zamanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden aileleri ile Bursa'ya çalışmaya gelen ailelerin çadırlardaki zorlu yaşamlarını, Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri ile Mardin ve Şanlıurfa'dan aileler, nisan ayında çocuklarını okullarından alıp kamyonlarla Bursa'ya çalışmaya geliyor. Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde tuvalet, banyo, mutfak, elektrik ve suları olmayan, toprak üzerine kurdukları çadırlara yerleşen aileler ardından iş arayışına geçiyor. İş bulan aileler, günün ilk ışıkları ile birlikte kendilerini almaya gelen traktörlerin arkasına bağlı römorklara binip çalışmak için tarlalara gidiyor. Kadın ve çocuklar 20 TL, erkekler ise 55 TL yevmiye ile güneş altında gün boyu alın teri döktükten sonra akşam saatlerinde yine traktörlerin çektiği römorklara binip çadırlarına dönüyor. Aileler, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını sağlıksız ortamda karşılarken, çocuklar da havalar ısınınca serinlemek için tehlikeye aldırmadan su birikintilerine giriyor.