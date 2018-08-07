'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

İstanbul Sarıyer’de aynı apartmanda oturan iki kadından Çiğdem B. eşinden boşandıktan sonra aynı apartmanda oturmaya devam ettiğini belirterek, komşusu Sevgi K.’nın kendisi hakkında iftira attığını öne sürdü. Çiğdem B., "Boşandıktan sonra Sevgi K. komşularıma benim hakkımda, ‘Bu kadın iyi değil. Evine erkek alıyor’ diyormuş. Kendi ailemden de Sevgi K.’nın bu konuşmalarını duyunca sinirlendim. Kendisine neden hakkımda bu tür dedikodular yaptığını sordum. Bana saldırarak üzerimdeki kazağı yırttı, küfürler etti" dedi.
"KAMERA KAYITLARINA BAKILSIN"
Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre, komşusu Çiğdem B.’nin apartmanda birçok kişi ile kavgalı olduğunu söyleyen Sevgi K., ise "Çiğdem K., boşandıktan sonra evine erkek aldığına birkaç kez şahit oldum. Bana evime değişik erkekler alıyorum diye iftira ediyor. Apartman kapısının girişinde kamera var buna bakılsın. Kim evine erkek alıyor ortaya çıkar" dedi.
Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı
Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Gözlerini açıp kapattığı iddia edilmişti! Rosalia Lombardo'nun mumyasının sırrı çözüldü
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum