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'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 07:56 | Son Güncelleme

Aynı apartmanda oturan iki kadının ‘evine erkek aldın’ kavgası, mahkemeye taşındı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın hakkında dava açıldı.

'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

İstanbul Sarıyer’de aynı apartmanda oturan iki kadından Çiğdem B. eşinden boşandıktan sonra aynı apartmanda oturmaya devam ettiğini belirterek, komşusu Sevgi K.’nın kendisi hakkında iftira attığını öne sürdü. Çiğdem B., "Boşandıktan sonra Sevgi K. komşularıma benim hakkımda, ‘Bu kadın iyi değil. Evine erkek alıyor’ diyormuş. Kendi ailemden de Sevgi K.’nın bu konuşmalarını duyunca sinirlendim. Kendisine neden hakkımda bu tür dedikodular yaptığını sordum. Bana saldırarak üzerimdeki kazağı yırttı, küfürler etti" dedi.

"KAMERA KAYITLARINA BAKILSIN"

Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre, komşusu Çiğdem B.’nin apartmanda birçok kişi ile kavgalı olduğunu söyleyen Sevgi K., ise "Çiğdem K., boşandıktan sonra evine erkek aldığına birkaç kez şahit oldum. Bana evime değişik erkekler alıyorum diye iftira ediyor. Apartman kapısının girişinde kamera var buna bakılsın. Kim evine erkek alıyor ortaya çıkar" dedi.

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Sarıyer kadınların metrobüs kavgası

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