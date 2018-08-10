Eve giren yılan, kafesteki kuşu yedi

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde bir eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi.

İlçeye bağlı Mukaddem mahallesinde yaşayan Sait Kaplan'ın, evinde beslediği muhabbet kuşlarının kafesine yılan girdi. Bir kuşu yiyip diğerini de öldüren yılan, ev sahibinin haber vermesi üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyundaki boz yılan doğaya bırakıldı.

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