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Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi.

Kırsal Demirli Mahallesi'nde yaşayan Eşref Kaba'ya ait eve bugün giren, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi. Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine, kapagı açık olan kafese baktıklarında, korkuya kapıldı. Çünkü ev sakinleri kafesin içine giren yılanın ağzında, telef olmuş muhabbet kuşunu gördü. Kaba, itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını da kapattı. Eşref Kaba, yılanın kuşu yeme anını, cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp, doğaya bıraktı.

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